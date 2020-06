Benjamin Stokke klar for Vålerenga

Benjamin Stokke har terminert kontrakten sin i danske Randers FC og kommer til Vålerenga på fri overgang. Det melder Vålerenga på sine nettsider.

29-åringen ble i dag enig med Vålerenga om en kontrakt ut 2020. Stokke har tidligere spilt for Sandefjord, Mjøndalen og Kristiansund BK. Nå ser har frem til å igjen spille i Eliteserien, denne gang for Vålerenga.

– Det føles nydelig. Jeg har ventet en stund på dette, så det blir gøy å komme i gang. Jeg håper å kunne ta for meg litt på topp, sier Stokke til klubbens nettsider.

– Det er en stor klubb, og man tenker ikke lenge på det når en får vite at Vålerenga er interesser, fortsetter Stokke.

Kan være aktuell mot Odd

29-åringen har vært i superligaklubben Randers FC siden 2018, men har fått lite spilletid den siste sesongen. Det skal være hovedgrunnen til at Oslo-gutten forlater Danmark til fordel for Vålerenga.

– Det har ikke blitt mange kamper på Benjamin denne sesongen, og han ønsker naturligvis å spille flere kamper. Derfor har vi valgt å la han gå videre nå, sier sportslig og kommersiell direktør i Randers FC, Søren Pedersen.

Ifølge Vålerengas trener Dag-Eilev Fagermo har klubben den siste tiden fått frigjort en del midler via utlån av spillere til andre klubber. Det har vært med på å gjøre det mulig å hente stokke tilbake til Norge.

– Benjamin hadde så lyst til å spille for Vålerenga at han takket nei til andre klubber hvor han kunne fått lengre kontrakt, og han gikk dramatisk ned i lønn for å komme hit, sier Fagermo om sin nye angrepsspiller.

– Jeg er veldig glad for å få på plass en slik spiss som passer bra til måten vi spiller på, sier Fagermo.

Videre forteller Fagermo at dersom alt av papirer er i orden, så kan man forvente å se Stokke i spill allerede mot Odd på onsdag.

Stokke rakk å spille 37 kamper for Randers i den danske Superligaen, og scoret 5 mål.