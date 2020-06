Marianne har ventet på penger fra flyselskapet siden mars – nå ryker sommerferien med barna

Marianne (47) og Kai (47) Olsen hadde gledet seg lenge til langhelgen i Riga.

For første gang, siden de ble sammen for 30 år siden, skulle de på en liten ferietur uten barn.

Planen var at de skulle feire begges bursdager, samt at de skulle markere at de har holdt sammen i så mange år.

Men det ble med planen.

Kansellert

12. mars stengte hele landet ned og alle flyvninger ble kansellert. Naturlig nok også deres kjærestetur den 19. mars til Latvias hovedstad.

Paret tenkte at de da fikk bruke pengene de fikk tilbake på en liten utflukt med de tre minste, av alle seks, barna.

Men det skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort.

Marianne fylte ut alle skjemaene som Norwegian sendte henne, for å få pengene for turen refundert. Men det varte og rakk – og ingen penger kom inn på konto.

– Har ikke råd

47-åringen fra Skjetten i Lilllestrøm purret på flyselskapet en rekke ganger, både på mail og på Facebook-siden deres. Men hun fikk ulike svar hver gang.

– Koronasituasjonen har ført til at vi har mindre penger enn vanlig. Og uten å få tilbake pengene fra Norwegian, har vi ikke råd til å ta med barna på en liten ferietur i sommer, sier Marianne Olsen til TV 2.

Det er nå tre og en halv måned siden Norwegian kansellerte Marianne og Kai sin tur. De hadde aldri trodd at det ville ta så lang tid å få tilbake pengene.

HJEMMEFERIE: Marianne, sønnen Bjørn Magnus (8) og hunden Leo prøver å gjøre det beste utav sommeren hjemme på Skjetten. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne/ TV 2

– Vi har dessverre ikke penger andre steder, som vi kan bruke på ferie. Det er skikkelig trist å ikke en gang kunne ta barna med en tur i Hunderfossen familiepark, sier 47-åringen og blir stille.

Hun ønsker ikke sympati fordi de har lite penger, men føler seg dårlig behandlet av flyselskapet – som hun mener prioriterer å refundere til noen kunder fremfor andre.

– Jeg ser jo folk, som skulle ha vært på tur på et senere tidspunkt enn oss, som skriver på Norwegians Facebook-side at de har fått pengene tilbake. Vi føler oss nedprioritert, sier Olsen oppgitt.

– Mange har fått tilbake

Presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian opplyser at de ikke har mulighet til å kommentere enkeltsaker.

Hun skriver i en e-post til TV 2 at alle som har rett på å få kompensasjon for innstilte fly, får det.

– Det er ekstremt mange kunder som allerede har fått tilbake pengene sine fra oss. Vi har allerede tilbakebetalt flere milliarder kroner til reisende som er rammet, skriver Jacobsson.

Norwegian opplyser at de dessverre har lengre behandlingstid enn vanlig nå, fordi stor deler av personalet deres fortsatt er permittert.

– Men alle henvendelser blir håndtert i tur og orden, og alle som har rett til å få pengene tilbake får det, skriver Jacobsson.

TV 2 har spurt Norwegian hvor mye de per i dag skylder kundene sine, for reiser som ikke kunne gjennomføres.

Dette ønsker ikke flyselskapet å opplyse om.

Skylder kundene milliarder

Samferdselsdepartementet har anslått at flyselskapene skylder passasjerene sine opp mot 3 milliarder kroner for reiser i perioden 12. mars og ut juli.

Mens administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier at det ventes refusjoner på mellom 1,8 og 2 milliarder kroner bare i juni og juli alene.

Totalt skal SAS ha solgt reiser for nesten 6,8 milliarder kroner, som ikke kan gjennomføres. Mens eksperter tror at for Norwegian er tallet mellom to og fire milliarder kroner.

Forbrukerrådet reagerer

Leder Pia Høst for forbrukerdialog i Forbrukerrådet reagerer kraftig på treghet i behandling av refusjoner fra flyselskapene.

– Det er en helt klar regel på at man har krav på hele billettprisen tilbake, når flyselskapene kansellerer. Det er i utgangspunktet en syvdagers frist, men det er nok ingen flyselskap som har klart det i disse dager. Men det kan synes som at det går vel tregt, sier Høst til TV 2.

Hun sier de skjønner at dette er en krevende tid for flyselskapene, men mener fortsatt at folk må få pengene sine tilbake innenfor en rettmessig tid.

– Forbrukere kan ha mistet mye av sin inntekt og fått dårligere råd. Derfor kan de ha behov for å få pengene tilbake, sier Høst.