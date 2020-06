– Åpenbart en kjempefeil av Guardiola og klubben

TV 2s fotballeksperter hyller Aymeric Laporte og viser viktigheten hans for City. – En av de viktigste enkeltspillere for noe lag i ligaen, sier Brede Hangeland.

Torsdag skal Manchester City nok en gang i aksjon for å forsøke å utsette Liverpools tittelfest i Premier League.

Avstanden opp til det som etter alle solemerker blir den suverene Premier League-vinneren er på majestetiske 23 poeng, og i TV 2s Premier League-studio denne uken tok man til orde for at et han hovedårsakene til det har vært fraværet av det som ble omtalt som Citys «soleklart beste midtstopper» Aymeric Laporte.

– Laporte er et større tap for Manchester City enn det van Dijk ville ha vært for Liverpool, og det er jo verdt å tenke på. Du vinner ikke ligaen ved bare å ha praktfulle angrepsspillere og gode relasjoner og alt det der. Du må også forsvare målet, og der kan en jo bare spekulere i om City kunne ha utfordret Liverpool hvis Laporte hadde vært skadefri hele sesongen, sa Brede Hangeland.

– En av de viktigste enkeltspillerne for noe lag i ligaen

Han mener både Joe Gomez, Dejan Lovren og Joël Matip er på et høyere nivå enn de andre stopperne i Manchester City, og at ledelsen hos de lyseblå bør ta selvkritikk for at de forut for sesongen kvittet seg med Vincent Kompany og ikke hentet inn en eneste erstatter.

– Det er helt åpenbart at det er en kjempefeil av Guardiola og klubben. Laporte har ingen fullgod erstatter, sa Hangeland, og fikk støtte av Solveig Gulbrandsen:

– Du trenger noen ledertyper som gjør laget bedre rundt seg i tillegg. Flere satte spørsmålstegn ved at han ikke hentet inn en ekstra stopper, og det burde han ha gjort. Han stolte på at han kunne omskolere en midtbanespiller, og det fungerte til en viss grad, men ikke hvis du skal matche de beste, sa TV 2s fotballekspert.

Avstanden til Liverpool er urovekkende stor, og det er påfallende hvor mange mål flere de lyseblå har sluppet inn. TV 2s ekspertduo, som kom med sin analyse forut for Burnley-kampen mandag der Laporte kun spilte den siste halvtimen, presenterte også tall som understreket franskmannens viktighet for laget. (Se tallene i tabellen under)

– Det er en spiller som ikke bare leverer en praktfull individuell prestasjon, men som også gjør laget markant bedre ved å spille. Han er en av de viktigste enkeltspillerne for noe lag i ligaen, sa Hangeland.

Manchester City uten/med Aymeric Laporte fra start i Premier League siden februar 2019: . UTEN MED Kamper 25 19 Poeng 2,0 2,9 Mål mot 29 6 Mål mot pr. kamp 1,16 0,3 Mål mot fra innenfor 16 m 24 3 Mål mot fra åpent spill 21 1

– Jeg tror vi alle har undervurdert hvor viktig han er for dette laget

TV 2s ekspert, som selv var regnet for å være en av Premier Leagues beste stoppere i sine glansdager, trakk først frem de offensive aspektene ved Laportes spill i sin presentasjon.

– Jeg tror vi alle har undervurdert hvor viktig han er for dette laget. Det er en komplett midtstopper, som er så fin å se på når han har ballen. Skal du være god stopper for Manchester City, må du ha pasningsfot. Laporte slår alltid kortpasninger trygt og godt og så har han den «quarterback-pasningen» i tillegg med den foten som bare prikker gjennom i bakrommet. Det gjør at du har trusselen både kort og langt hele veien, og de blir klart bedre offensivt når Laporte spiller. Han har så deilig tilslag på ballen, sa den tidligere Fulham- og Crystal Palace-proffen.

Deretter tok han for seg det defensive, som altså ble backet opp av de underliggende tallene som i all tydelighet viser hvor enorm forskjellen er med og uten Laporte i laget.

– Forsvarsspillere skal først og fremst forsvare, og det gjør han også meget bra. Han har bra fart, bra fysikk og enorm timing i taklingene. Laporte er så viktig for Manchester City, og jeg tror vi undervurderer hvor viktig han er. Jeg våger meg på påstanden om at han kanskje til og med er lagets viktigste spiller. De har selvfølgelig gode spillere fremover i banen, men han har ingen fullgod erstatter, sa Hangeland.

Torsdag blir det spennende å se om Laporte er tilbake i laget når City drar til London for å møte et Chelsea-lag som langt på vei kan sementere en plass i neste sesongs Champions League om de slår de lyseblå.

Det blir i så fall potensielt være utslagsgivende for jubelscener både her og der, for hvis ikke Manchester City tar alle tre poengene i Vest-London, vil Liverpool være teoretisk klare som ligamester torsdag kveld.

Etter Liverpools 4-0-seier over Crystal Palace onsdag, er det nemlig klart at City må vinne alle sine siste åtte kamper samtidig som Liverpool taper alle sine siste sju for at tittelen ikke skal havne på Anfield.

