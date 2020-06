Sperrer av område ved NTNU etter gasslekkasje

Politiet i Trøndelag har sperret av et område rundt realfagbygget på NTNU i Trondheim, etter at gassalarmen ved universitetet gikk.

Politiet har sperret av et område på omtrentlige 100 meter, og har i tillegg stanset all trafikk i området.

– Lekkasjen skjedde i forbindelse med at en hydrogengassflaske skulle byttes ut. Siden det var en fare for at en gnist kunne føre til en eksplosjon, så valgte vi å sperre av området, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen til TV 2.

Sagen forteller at brannvesenet har vurdert faren for en eksplosjon til å være «lav».

– Vi har stengt gassventilene, men området rundt bygget er fortsatt sperret av, fortsetter operasjonslederen.