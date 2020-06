Har trent i 14 måneder for å nå sitt store mål

Tirsdag formiddag trillet de inn på Joachim Rønnebergs plass i sentrum av Ålesund etter å ha brukt to uker på turen fra Oslo.

– For det første har jeg blitt i vanvittig god form. I tillegg er det et godt kameratskap med denne gjengen her. Sammen har vi kjent på mestringsfølelsen det gir å jobbe mot et konkret mål og gjøre jobben via daglig delmål, sier Richard Grønlie til TV 2.

VEL BLÅST: Dag Otto Lauritzen (t.v.) har vært mentor for Richard Grønelie og de andre syklistene. Her etter endt målgang i sentrum av Ålesund etter å ha syklet fra Oslo. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Han er en av 12 tidligere rusmisbrukere som har trent hardt for å nå målet gjennom prosjektet «Idretten skaper sjanser».

– Et sånt prosjekt kan være et vendepunkt i livet, men det må handle om å ta valg selv, ha et ønske om å ville endre seg og gjøre noe med livet sitt. Dette har vært et godt verktøy for meg for å holde meg rusfri, sier Richard.

Varm velkomst

Han og kona Line har vært rusmisbrukere gjennom flere år, og hun er også med på sykkelprosjektet.

– Richard har vært rå på bygge meg opp. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten ham. Jeg har slitt med dårlig selvtillit og ikke trodd jeg skulle klare dette, men han har gitt meg masse selvtillit som jeg har trengt for å være der jeg er i dag, sier Line Sortehaug Grønlie.

For henne ble avslutningsetappen fra Ørsta til Ålesund helt spesiell.

– Jeg har vært rusfri i to år og dette blir første gang tilbake på Sunnmøre som rusfri og jeg kommer på sykkel! Det er helt rått og der står mamma, søstrene mine, tantebarna og familiemedlemmer jeg ikke har sett på flere år.

GJENSYNSGLEDE: Tidligere rusmisbruker Line Sortehaug Grønlie treffer for første gang som rusfri mamma Svanhild Hove igjen. Det ble et møte spekket av følelser. Foto: Arne Rovick /TV 2

Det ble et tårevått gjensyn og sterke gledesscener med hete omfavnelser og klemmer, som du kan se i innslaget i videovinduet øverst.

– Det ble et fantastisk sterkt møte med masse følelser. Jeg har nesten ikke ord på hvordan det opplevdes, sier Line etter gjenforeningen.

Imponert

Line håper han og Richard kan være til inspirasjon for andre som sliter med rusproblemer, og som ønsker å bryte ut.

– Jeg håper at min åpenhet og ærlighet i forhold til rusproblem kan bidra til at noen har lyst til å gjøre en endring. Jeg tror åpenhet og ærlighet er helt nødvendig for å slippe å kjenne på skam, skyld og negative følelser som jeg har kjent på i mange år, sier Richard.

Mentor Dag Otto er full av beundring.

– De har vist en motivasjon og dedikasjon for å sykle og for å forandre livet sitt. Disse folka har vært veldig langt nede og bestemt seg for at livet skal ta en ny retning. Helt fantastisk, sier Dag Otto.