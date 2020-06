La ut film av feil hus da de skulle henge ut overgrepsdømt politimann - pågrepet av politiet

I forrige uke meldte «Mannegruppa Ottar» at de skulle på tokt i Salten. Dette ble godt dokumentert på deres Snapchat-konto.

Aksjonen «Nabovarsel» har fått stor oppmerksomhet, og gruppa sier selv det er et landsomfattende prosjekt med mål om å opplyse nabolag om at de har pedofile og eller overgripere i boende i sitt nabolag.

Ved én anledning skulle gruppa filme huset til en tidligere politimann som er dømt for overgrep. Ifølge et lokalt postbud, som er godt kjent i området, var det feil hus som ble filmet. Dette bekrefter den tidligere politimannen og hans advokat også.

Reagerte

Postbudet fulgte hele seansen på Snapchat, og reagerte med en gang.

– De to husene ligger veldig nært hverandre, så er fort gjort å ta feil. Men det er ikke så gøy for dem som bor i det huset, sier han til TV 2.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Flere har meldt at de synes det er ubehagelig og plagsomt. Selv om personen er domfelt, så føler de utsatte seg for at dette blir en ekstra belastning for familien og venner, sier han.

Bekrefter

TV 2 har vært i kontakt med den tidligere politimannen. Han bekrefter at feil hus ble filmet, men henviser til advokat Charlotte Ringkjøb for videre kommentarer.

Jeg kan bekrefte at de først filmet feil hus, og i etterkant filmet rett hus, sier hun.

– Vi synes dette er en meget ugrei måte å gå fram på. Den som har gjort noe galt tar straffen, men ved å gå fram på denne måten straffer man alle personene rundt – familie, venner og andre nærstående av den domfelte. Det er inhumant å drive på den måten som «Mannegruppa Ottar» gjør.

I den aktuelle filmen ble også den tidligere personen hengt ut som voldtektsmann.

– Det stemmer ikke. Han er domfelt for seksuell omgang med mindreårige, og det er en stor forskjell på straffebudene og strafferammen, sier Ringkjøb.

Fornærmede har anmeldt saken til politiet, og forventer at politiet også på eget initiativ etterforsker de andre tilfellene som man vet at politiet er kjent med. Fornærmede vurderer også å gå til sivilt søksmål for æreskrenkelser.

Pågrepet

Politiet i Salten pågrep fredag en person siktet for plagsom og hensynsløs opptreden, jf. straffeloven § 266. Mannspersonen i slutten av 30-årene ble pågrepet av politiet på Fauske i Nordland politidistrikt.

– Mistanken går konkret på at personen har viderebrakt opplysninger om tidligere domfellelser mot navngitte personer ovenfor de fornærmedes naboer, samt på sosiale medier, skriver politiet i en pressemelding.

Pågripelsen ble gjort på bakgrunn av flere anmeldelser fra personer som har vært utsatt for handlingene samt informasjonen som er lagt ut på sosiale medier. Politiet anser at dette som straffbare forhold, og finner at det foreligger gjentakelsesfare for nye tilsvarende handlinger.

– Flere av de fornærmede har ovenfor politiet gitt utrykk for at handlingene til den mistenkte har rammet både dem selv og deres familier, og har brutt inn i de fornærmedes ønske om å leve sine liv i fred etter endt straffegjennomføring.

Politiet vil etterforske de mottatte anmeldelsene videre og vurdere de konkrete etterforskingsskrittene i den videre etterforskingen.

Sjekket opp flere ganger

Kay Erikssen er leder for Mannegruppa Ottar. Han deltar ikke på turen, men snakker på vegne av gruppa.

Han forteller at de har gjort nøye undersøkelser på at de har det rette huset.

Leder Kay Erikssen forteller at de er nøye på hva de varsler om og hvor de varsler. Foto: Privat

– Vi sjekket det flere ganger ut i fra dommene vi har fått hentet ut, sier han til TV 2.

– Er det innafor å gå fram på denne måten, mener dere?

– Vi er veldig nøye på hva vi varsler om, og hvor vi varsler. Vi har også tatt noen runder med oss selv, om det er innafor eller ikke. Vi mener konsekvensene av å ikke gjøre det er større enn å gjøre la være, sier Erikssen.

– Hvordan kan dere være 100 prosent sikre på at det er rett informasjon dere har?

– Vi sikrer oss at den aktuelle personen er domfelt. Det har vi sjekket flere ganger. I tillegg sjekker vi folkeregisteret og ser hvor personen har adresse.

– Hva sier du til at noen hevder dere la ut bilde av feil hus?

– Jeg pratet med sjåføren. Han hadde filmet hele nabolaget, og informert om at det bodde en overgrepsdømt mann her. I tillegg fikk han bekreftet fra flere naboer at personen bodde på den aktuelle adressen.

– Mange av dommene er over ti år gamle. Hvorfor bringer dere dette opp nå?

– Vi mener alikevel det er innafor at naboer skal bli varslet, slik at de kan holde barna sine trygge. Vi ser på dommer som kan være helt ferske eller mange år tilbake, sier han.

– Dette kommer vi ikke til å slutte med før vi har et offentlig register av overgripere, sier Erikssen til TV 2.