– Hvis du ikke er hovedtrener lenger, så får du vel sparken

Rosenborg-trener Eirik Horneland er under hardt press etter kun ett poeng på de to første kampene i Eliteserien denne sesongen.

De siste dagene har det blitt spekulert i om den tidligere Haugesund-sjefen kan være på vei ut.

– Jeg tenker «fuck it», men det er ikke sånn som plager meg. Det er energitappende ikke kun å ha fokus på fotballen og det som skal gjøre Rosenborg bedre. Når det er ikke er godt nok, er det helt naturlig. Det er ikke noe problem å stå her og svare og være ærlig, men det er energikrevende, sier han om presset med å være RBK-trener i motgang.

Det har også blitt spekulert i om Horneland kan få en annen rolle i RBK. Før ansettelsen av Horneland var danske Kasper Hjulmand var aktuell for en managerrolle på Lerkendal.

– Hvis du ikke er hovedtrener, så får du vel sparken, sier Horneland.

– Jeg tror ikke vi skal se bakover i tid, men ha fokus på det som ligger her nå og at Rosenborg skal vinne fotballkamper, sier Rosenborg-treneren.

Horneland og Rosenborg møter Bodø/Glimt hjemme torsdag kveld.

Etter lørdagens 0-1-tap for Molde tok Eirik Horneland initiativ til et møte med styreleder Ivar Koteng og Rosenborg-ledelsen. Målet for møtet skal ha vært å presentere planene for hvordan RBK skal komme ut av uføret.

Det bekreftet Horneland selv etter mandagens trening, men han ønsket ikke å si noe til pressen etter styremøtet samme dag.

– Det var en klar offensiv, og et styre som var ekstremt offensivt og som hadde veldig tro på at vi skulle styre dette i havn, sier Horneland når et samlet pressekorps møter ham på Lerkendal dagen etter styremøtet.

– Jeg føler en veldig enighet, og det var samlende, åpent og ærlig, så det føles veldig fint, sier han.

Trønderne skuffet også stort forrige sesong med en tredjeplass etter fire strake seriegull.