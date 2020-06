City-stjerneskuddet til TV 2: – Jeg er mer vant til det enn andre

Se Premier League så å si hver dag på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Phil Foden er i ferd med å etablere seg i Premier League, og etter to nye scoringer i 5-0-seieren over Burnley mandag er det en lykkelig Manchester City-stjerne som blir intervjuet på direkten i TV 2s sending etter kampslutt.

– Jeg prøver å spille så godt jeg kan hver gang jeg får muligheten, og i øyeblikket er jeg i god form. Jeg vil bare holde det gående, sier 20-åringen.

Foden er produkt av Citys eget akademi, og derfor er det nok ekstra gledelig for de lyseblås supportere å se unggutten blomstre. Dessverre for ham har de tre scoringene den siste uken kommet uten «hans egne» på setene rundt ham, men balleleganten har også et forhold til nettopp det å briljere foran glisne tribuner.

– Det er ganske rart, men jeg er kanskje mer vant til det enn de andre siden jeg spilte for ungdomslaget for ikke så lenge siden. Det er veldig rart, men vi er på en måte begynt å bli vant til det. Vi snakker mer til hverandre på banen. For øyeblikket spiller vi bra og det er ikke noe problem, sier han.

Skal ta opp arven etter Silva: – Har vært et idol for meg

Og tallenes tale er i hvert fall klar for City foran tomme Etihad-tribuner. 3-0 mot Arsenal og 5-0 mot Burnley lar seg virkelig høre, og for Fodens del har det vært en personlig opptur med to scoringer storspill.

Nå er alle spente på å se om han, med sin briljante teknikk og solide venstrefot, kan ta opp hansken og tre inn i fotsporene til City-legenden David Silva når sistnevnte forlater klubben i sommer.

– For det første blir det trist å se ham forlate oss. Han vært et idol for meg i oppveksten og en legende i spillet. Det blir trist. Men hvis jeg får sjansen neste sesong, vil jeg gjøre mitt beste. Det er å prøve mitt beste er egentlig alt jeg kan gjøre, avslutter Foden til TV 2.

TV 2-ekspert: – Ville ikke vært bekymret over at Silva skal takke for seg

I TV 2s studio var fotballekspertene også begeistret over Fodens forestilling.

– Hvis jeg var Guardiola, ville jeg ikke vært spesielt bekymret over at Silva skal takke for seg etter en glitrende karriere, for Foden spiller alltid godt når han spiller. Det er bare det at vi ikke ser ham så ofte på grunn av konkurransen. I denne kampen leverer han en glitrende enkeltprestasjon. Han kan bli en verdensstjerne, sier Brede Hangeland.

– Det er fantastisk å se på. Det er så mange gode spillere her, og du ser at de leser spillet på samme måte. Han har vært i en treningskultur over tid som gjør at han tar steg for steg, og så er han blitt såpass voksen at han kan ta over for de store stjernene, sier Solveig Gulbrandsen.

Derfor er det ekstra viktig for City

Tidligere Premier League-profil Hangeland er også klar på viktigheten for nettopp City å få frem spillere fra eget akademi.

– Det er nær umulig for unge spillere å komme inn i dette laget, for det er verdensstjerner i samtlige posisjoner, så du skal være helt eksepsjonelt god. Men her har de en kommende stjerne, og det trenger den klubben så det ikke bare blir penger og det å kjøpe inn ferdige produkter, men at du faktisk kan vise at du kan lage dem selv, sier TV 2s fotballekspert.

