– Folk går i militærleiren og kikker

Tidligere i vår kunne man følge Dag Otto Lauritzen (63) og Kristian Ødegård (46) lede sitt «Kompani Lauritzen», bestående av 14 kjendiser, gjennom ulike militære prøvelser i Åndalsnes.

Programmet, som forrige uke vant Gullrute for «Årets nyskaping», ble mildt sagt en suksess for TV 2, med 1,2 millioner seere i snitt hver uke.

Etter at de siste deltakerne måtte reise hjem, og artist Øyvind «Vinni» Sauvik ble kåret til vinner den 16. mai, har det derimot ikke blitt stille i Åndalsnes.

Nå ser næringslivet nye muligheter for økt turisme i den lille bygda.

«Kompani Lauritzen»-feber

Flere bedrifter og aktører har kastet seg på bølgen og tilbyr nå ulike aktiviteter for turister som har lyst å gå i «Kompani Lauritzens» fotspor.

Et av fabrikklokalene som var med i programmet har blitt til paintballbane. Hoteller, festivaler og andre aktører arrangerer guidede «Kompani Lauritzen»-turer i Romsdalsstigen, svømmeprøver i elver og ulike militære hinderløyper som turister kan boltre seg i.

Norsk Fjellfestival, som arrangeres i området for 22. gang, er en av aktørene som nå markedsfører noen av sine aktiviteter i ekte «Kompani Lauritzen»-ånd.

Ifølge festivalsjef, Solrun Sylte, har festivalen i mange år tilbudt flere aktiviteter som ligner på oppgavene som kjendisene fikk, men tror programmet kan ha bidratt til økt interesse i år.

– Det blir litt krydder når du har sett det på tv og kan prøve det selv, sier Sylte til TV 2 og legger til:

– Det er absolutt populært. Man ser det ikke bare på påmeldingene til festivalen, men i disse helgene med knallvær har vi merket at det er populært å gå til Rampestreken for eksempel. Folk har også gått rundt i leiren på Setnesmoen og kikket, så vi har skjønt at «Kompani Lauritzen» har gjort noe med Åndalsnes.

Det er allerede mange påmeldte til årets festival som starter om 14 dager. Samtidig tror hun det kan være flere grunner til at folk strømmer litt ekstra til i år.

– Det er jo et spesielt år, så hva som er årsaken til hva er litt vanskelig å si. Men for festivalens del, ettersom dette programmet er blitt populært og kjent, ville vi også ha noe som hadde med det å gjøre. Vanligvis har vi rundt 150 aktiviteter per uke, så det er mye uansett, men når «Kompani Lauritzen» blir nevnt så blir det populært med en gang, forteller Sylte.

Dag Otto: – Veldig artig

Programleder og navneopphav, Dag Otto Lauritzen (63) er veldig glad for at programmet fikk den mottakelsen det gjorde.

– Jeg synes jo det er veldig hyggelig. For det første så er det jo den beste anerkjennelsen vi kunne få, at så mange har sett på programmet. Vi har vel egentlig fått adskillig høyere seertall enn vi håpet og våget å drømme om. Samtidig har vi, føler jeg, truffet med at programmet har blitt oppfattet slik som vi ønsket at det skulle bli, for vi var nervøse, sier 63-åringen til TV 2.

Han synes samtidig det er veldig gøy å høre at den lille bygda kan nyte godt av besøket til produksjonen nå i ettertid.

– Det er jo utrolig hyggelig når vi har hatt fire-fem fantastiske uker i Åndalsnes, at vi får vist naturen og en del av de mulighetene der, og at det har blitt en farsott. Vi har jo fått masse telefoner fra folk som nå driver og går opp til Rampestreken med sekker i «Kompani Lauritzens ånd», og det er i det hele tatt veldig, veldig artig.

– Og at de har laget en paintballkonkurranse inni det lageret som vi brukte. Det er uante muligheter, og det er jo sikkert bra for bygda, så det synes jeg er morro, sier Lauritzen entusiastisk.