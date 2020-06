Solskjær tar de Gea i forsvar: – Han er verdens beste keeper

Etter 1-1 mot Tottenham fredag, fikk David de Gea gjennomgå for målet han slapp inn. Blant andre var Roy Keane ute med følgende melding i Sky Sports sitt Premier League studio:

– David de Gea er den mest overvurderte keeperen jeg har sett på lenge, sa Keane.

Keepersituasjonen var naturligvis også tema på dagens pressekonferanse før møtet med Sheffield United onsdag kveld. Solskjær slo hardt tilbake mot kritikerne.

– David de Gea er den beste keeperen i verden. Han har sluppet inn to mål på de siste sju kampene. Og de to målene var vanskelige og litt bisarre. Men han gjør fantastiske redninger og vinner kamper for oss. Jeg er veldig fornøyd med jobben han gjør. Han har vært her i ni år nå, og er mentalt sterk, sier Solskjær.

Videre fikk manageren også naturlig nok spørsmål om Dean Henderson, keeperen som er på lån hos Sheffield United fra Manchester United, og har gjort sine saker meget godt.

– Det er to forskjellige roller å være keeper for Manchester United og Sheffield United. Henderson lærer hele tiden og vil være den beste. Jeg har sagt det før: jeg tror han kommer til å bli både Englands og Manchester Uniteds førstevalg en dag.

– Så hva skjer videre med kontrakten til Henderson, vil den bli forlenget?

– Jeg tror det bare er papirarbeid som gjenstår for at Dean Henderson skal forlenge låneavtalen med Sheffield United. Han har hatt en fantastisk sesong så langt. Han har vist at låneoppholdet har fungert slik vi håpet.

Før Manchester United tar i mot Sheffield United og Sander Berge på Old Trafford, ligger gjestene kun to poeng bak Solskjærs menn. Viktig deltagelse i Europa står på spill, men Sheffield United har ikke fått en god start på returen til Premier League etter koronapausen. Et uavgjort og et tap er fasiten før turen til Manchester

– Jeg kjenner manageren Chris Wilder godt nok til å vite at han har fyrt opp gutta sine for denne kampen. De kommer til Old Trafford for å vise hva de er god for, og hva de har fått til denne sesongen. Så tror ikke det nødvendigvis er hverken bedre eller verre å møte de akkurat nå. Et såret dyr kan være verre å spille mot i noen tilfeller.

– Vi elsker å gå ut på Old Trafford. Men nå er det en annerledes opplevelse. Vi kommer til å gå ut der og gi fansen vår en god opplevelse fra stuen.

Se Manchester United mot Sheffield United på TV 2 onsdag fra klokken 18.55.