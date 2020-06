McTominay signerer ny langstidskontrakt

Manchester Uniteds midtbanespiller Scott McTominay (23) har signert en ny kontrakt, som varer frem til juni 2025, det melder klubben på sine nettsider.

– Scott er et produkt av vårt berømte akademi og har vært i klubben siden 2012. Han gjorde sin senior-debut i 2017 mot Arsenal og har siden spilt 75 kamper for a-laget, samt scoret 6 mål. Han spiller også på det skotske landslaget, skriver klubben.

Selv sier McTominay følgende om kontraktforlengelsen:

– Selv om jeg forstår at vi alle har mye annet å tenke på for tiden, er jeg så glad for å signere denne kontrakt og for å kunne spille en rolle lagets fremtid.

– United er alt jeg noensinne har kjent til og jeg håper at min lidenskap for klubben synes hver gang jeg går ut på banen. Jeg vil fortsette å gi alt for klubben, hver gang jeg tar på meg drakten.

Videre takker McTominay manager Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg vil takke manageren for den tilliten han har vist meg og alle i klubben som har hjulpet meg dit jeg er i dag. Jeg ser frem til å fullføre sesongen på en god måte og forhåpentligvis nå målene våre, fortsetter 23-åringen.

Fornøyd Solskjær

McTominay har fått mye spilletid under Solskjær, og manageren skryter gjerne av den engelskfødte skotten.

– Scott har gjort det enormt bra siden jeg ble manager, og har vært en avgjørende del av vår midtbane. Han er besluttsom, utholdende og dyktig i spillet, og vi vet at Scotts egenskaper vil være en viktig ressurs for laget de kommende årene, sier han.

– Akademiet er selve grunnfjellet i klubben og ettersom Scott har kommet seg gjennom systemet, vet alle at Scott har vist akkurat den mentaliteten man trenger for å lykkes i Manchester United. Jeg ser frem til å se han fortsette å utvikle seg i årene som kommer, avslutter Solskjær.