Fikk klar beskjed: – Kom dere hjem så fort som mulig!

15. mars fikk mamma Tine Andreassen Lopes, 10 år gamle Samara og Kevyn på 13 en telefon fra morfar. Korona-pandemien vokste i omfang, Norge var i ferd med stenge ned og han hadde en viktig beskjed: Kom dere hjem så fort som mulig!

– Vi så at det skulle bli verre. Så ringte morfar og spurte om vi skulle ordne tingene og reise til Norge, forteller Kevyn.

Etter 18 år i Brasil ble alt pakket ned og tatt med.

Tine Andreassen Lopes og far Arne Andreassen hjemme i Bergen. Foto: Pål Schaathun

– Det var ikke bare én tåre i øyekroken da dere kom. Det var veldig kjekt å få dere tilbake, sier morfar Arne Andreassen.

Pandemiens nye episenter

Over tre måneder senere er Brasil det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien etter USA. President Jair Bolsonaro har avfeid pandemien som en ufarlig influensa og har ikke ville sette inn omfattende smitteverntiltak.

Nå er over 1,1 millioner mennesker smittet og mer enn 51.000 er døde. Samtidig fryktes det at det er store mørketall i de mer utilgjengelige distriktene av Brasil. Store kirkegårder og begravelsesbyråer som går dør til dør i de fattige bydelene for å hente døde, er blitt et vanlig syn.

– De fattige i Brasil kan ikke holde avstand. De kan ikke være hjemme, de må tjene penger til mat. Alternativet er å sulte i hjel eller utsette seg for risiko, sier Tine.

Prosjektet Håpet i Taubaté, Brasil. Foto: Privat

«Prosjektet Håpet»

I 16 år har hun drevet «Prosjektet Håpet», et dagsenter i Taubaté. Her får 100 barn mat hver dag og hjelp til blant annet skole. Prosjektet skal nå drives videre fra hjemmekontor i Bergen, med god hjelp fra barna. De har blant annet solgt småkaker for å samle inn penger.

– Jeg føler det er veldig bra å hjelpe. Sånn at de kan gjøre noe bra mot andre, sier Samara.

Kakesalg utenfor Arboretet i Bergen til dagsenteret i Brasil. Foto: Privat

Blir i Norge

Nå planlegger familien planlegger å bli i Norge permanent, av hensyn til barnas skolegang og fremtid.

Familien i Brasil. Foto: Privat

– Hvert fall når jeg ser hva som skjer i Brasil, så kjenner jeg at det er veldig godt å være her. Og så kunne hjelpe og jobbe mer herfra. For de trenger mye mer hjelp der nå, sier Tine.

For barna blir det en helt ny hverdag, ikke minst fordi de kan være ute og leke i gatene helt trygt.

– Jeg drømmer mye om Brasil, jeg har liksom en tatovering av Brasil inni meg, sier Samara.