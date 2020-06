Jaguar har vært gjennom litt av en reise i det norske markedet de siste årene. Tradisjonelt har de vært et bitte lite nisjemerke her til lands. Ja, i perioder har de vært så små at de nesten ikke har fortjent å bli kalt nisjemerke en gang.

Men det var før 2018. Og det var før Jaguar kom med sin aller første elbil, I-Pace.

Den mangedoblet nemlig salget og har gjort Jaguar til et temmelig vanlig syn på norske veier.

Raskere ved oppstart

Nå er det klart for en oppgradering av bilen, til modellår 2021.

Her handler det blant annet om nytt infotainment-system, mulighet for raskere lading, og oppdatert, førerfokusert teknologi.

Det såkalte Pivi Pro-infotainmentsystemet debuterte tidligere i år på nye Land Rover Defender, nå har altså også I-Pace fått tilgang til det. Systemet har 12,3-tommers høyoppløselig hovedskjerm, og en 10-tommers og 5-tommers øvre og nedre berøringsskjerm.

Den oppdaterte prosessoren gjør den raskere ved oppstart. Funksjoner føreren bruker regelmessig, er nå også tilgjengelige gjennom hovedmenyen. Du kan også zoome inn og ut i kartet, akkurat som på en smarttelefon.

I-pace har fått veldig mye skryt for kjøreegenskapene, dette er en morsom bil å kjøre.

Koble til to telefoner samtidig

Systemet gjør det enklere å benytte seg av offentlige ladenettverk, da den nå viser tilgjengelige ladestasjoner, pris, og estimert ladetid, for å nå din destinasjon. Systemet vil velge de ladestasjonene som gjør den totale reisetiden så kort som mulig. Pivi Pro vil også kunne oppgi estimert ladenivå ved ankomst.

En smarttelefon-pakke med Apple Carplay følger med som standard, og det samme gjør Bluetooth-teknologien som nå gir føreren mulighet til å koble til to telefoner samtidig. Smarttelefon-pakken inkluderer også Android Auto som standard.

For første gang har en Jaguar blitt et vanlig syn på norske veier. I-Pace har så langt vært en stor suksess her hjemme.

Raskere hjemmelading

Det nye og forbedrede klimakontrollsystemet skal gi energieffektiv oppvarming og kjøling av kupéen, med opptil fire soner, alle uavhengig av hverandre. Kupéluften har nå et filtreringssystem, som fanger opp partikler og allergener, og kan også benyttes før avreise.

Hjemmeladingen skal gå raskere, med opptil 11 kW (AC) vegglader, med mulighet for trefase lading. En fullading med dette, tar nå 8,6 timer. Lader du på farten, vil en 50 kW lader tilføre opptil 53 km på 15 minutter, mens en 100 kW lader vil gi deg opptil 127 km rekkevidde, på samme tid.

Nye felger og noen nye farger er det som har skjedd utenpå, de øvrige endringene er under skallet.

Levering i september

Alle oppdateringer av infotainmentsystem, batteristyring og lading, vil kunne utføres online.

Som før er den elektriske rekkevidden på 470 kilometer, med det plasserer I-Pace seg i toppen av denne klassen.

Den norske importøren opplyser at "nye" Jaguar I-Pace kan bestilles allerede nå, med estimert leveringstid i slutten av september.

