TIX (27): – Jeg har prøvd å være en Moses gjennom koronatiden

Koronakrisen har vært, og er fremdeles, en hard periode økonomisk for mange bransjer. Dette gjelder også for en rekke artister, som blant annet mistet utallige spillejobber da de strenge restriksjonene tredde i kraft i vår.

Andreas Haukeland (27), bedre kjent under artistnavnet TIX, kan derimot ikke si at han har slitt så hardt med nettopp dette.

– Det er nok lett for at jeg kan virke litt cocky der, siden det er så sårt og mange sliter om dagen, men jeg føler meg veldig heldig som har klart meg såpass godt, sier 27-åringen, og viser TV 2 et svimlende, sekssifret beløp som tikket inn på kontoen hans for juni måned.

Se TIX spille på Allsang på grensen, øverst i videovindu!

Hjalp barnefamilier

Men da landet stengte ned tidlig i mars, la ikke Haukeland seg på latsiden. Han kjente nemlig en trang til noe helt annet.

– Jeg har prøvd å bruke koronatiden til å lage mest mulig, snudd helt om på planene mine og prøvd å lage mest mulig musikk. Jeg har prøvd å være en slags veiviser, – en «Moses» gjennom koronatiden, spøker Haukeland.

Artisten forteller at han først gav ut låta «Karantene», som en slags oppfordring til folk om å holde seg hjemme. Deretter fulgte han opp med sangen «Skål», for at folk skulle skjønne at det var lov til å ta seg en liten fest igjen, – med avstand, så klart.

Dette har han fått mange tilbakemeldinger på.

– Det har vært ekstremt. Særlig «Karantene» gjorde visst livet veldig mye enklere for barnefamilier, i forhold til å forklare barna hva greia var. «Nå er ting litt spesielt og rart, men bare hør på TIX her», og det er veldig gøy, smiler han.

– Litt kjipt

Samtidig som viruset kom til landet, var 27-åringen også dommer i TV 2-programmet Idol for aller første gang. Plutselig måtte programmet gjennomføres uten publikum i salen.

– Det var litt rart å være på TV, og litt kjipt å ikke ha et publikum å «showe» for. Da måtte jeg liksom klovne meg litt ekstra til, fordi jeg ikke hadde noe publikum å leke med. Og så er det viktig at man at man overdriver litt, for deltakernes skyld, sier han og legger til:

– Men da korona kom, så ble vi dommere mye mer viktig. Veldig mange TV-programmer sluttet å gå på lufta og vi var et av de få som fortsatt fikk gå på fredagskveldene. Så det norske folk satte veldig pris på at vi kunne hjelpe til med fredagskosen da.

Stas å møte Åge

Torsdag kveld er TIX aktuell på TV 2 igjen, som en del av artistene i sesongens første program av Allsang på grensen. Det er derimot ikke første gang han gjester Fredriksten Festning.

– Jeg føler meg som en del av «Allsangfamilien». Jeg har bare vært med én gang selv, men så har jeg vært med som DJen til Staysman en del.

– Hva er det beste med å være her?

– For meg så er det en merkelig blanding mellom å ha jobb og ha fri. Det er veldig stas å få møte artister som jeg vanligvis ikke får møtt. Altså idag kommer Åge (Aleksandersen, journn.anm), Anita Skorgan og «Bettan» (Elisabeth Andreassen, journ.anm), så det er litt stas, sier han og legger til:

– Og så syns jeg det er veldig fint at det er et familieprogram. Jeg har fått veldig mange unge fans, så jeg syns det er kult at de kan få se på meg sammen med foreldrene sine, sånn at foreldrene også skjønner litt «greia».

Ikke ferie siden 2012

Når de mange musikkfestivalene, som skulle pågått gjennom sommeren, nå har blitt avlyst, har mange artister plutselig tid til å ta sommerferie selv.

Det har TIX derimot ingen planer om, på tross av alle feriepengene han nettopp har fått.



– Nei, det skal jeg absolutt ikke. Jeg er vel den artisten i Norge som har sluppet mest musikk, vil jeg tro, og det kommer mer musikk. Nå skal jeg bruke ferien på å gjøre klart mitt neste album, som kommer til høsten.

– Ingen fjellturer eller hengekøyer, altså?

– Hvis jeg gjør det så tar jeg med musikken isåfall. Jeg har ikke hatt ordentlig ferie siden 2012. Jeg har sikkert behov for det, men jeg liker å jobbe, sier Haukeland.



– Klarer ikke lage bedre sommerlåt

27-åringen har allerede mange hitlåter og landeplager på CVen, og nå har han enda en gladnyhet å komme med til sine fans. En rykende fersk sommerlåt skal nemlig slippes på søndag.

– Det er ikke årets beste sommerlåt, men kanskje tidenes beste. Jeg klarer ikke å lage en bedre sommerlåt enn dette. Det er fasiten på en sommerlåt liksom, ler han.

Låta har fått navnet «Nå koser vi oss», og det av en helt spesiell grunn.

– Jeg går rundt og sier «Nå koser vi oss» hele tiden, og så har jeg oppdaget hvor mange ganger andre også sier det. Er det én ting vi nordmenn er opptatt av, så er det å kose oss, sier TIX og nevner eksempler i fleng:

– Det er uansett: «Jaja, nå brakk jeg skien – men nå koser vi oss, dere». Eller når det er sommer: «Det regner, og jeg må male huset – men vet du hva, vi koser oss». Det er det norskeste som finnes, ler 27-åringen.

Se Allsang på grensen på TV 2 eller TV 2 Sumo, torsdag klokken 20.00.