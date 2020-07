Derfor er sommeren den farligste trafikk-årstiden

Tall TV 2 har hentet inn viser at nesten én tredjedel av alle ulykker i Norge skjer i sommermånedene juni, juli og august.

– At det er sommertiden som har flest alvorlige ulykker vil kanskje oppfattes som ulogisk for folk flest. På sommeren er det god sikt, tørt og bart, men derfor er farten også høyere, forklarer Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Spør du forsikringsselskapet, får du et annet svar, de har tall på bulker og den slags. På vinteren er det mer bulking og hendelser, men på sommeren er det flere ulykker, sier hun.

Veien fra øst til vest er verst

Av de lengre veiene er det E134, som går fra Drøbak i øst til Haugesund i vest, som har de mørkeste sommertallene.

Nesten halvparten av alle ulykkene på denne veien skjer i de tre sommermånedene juni, juli og august, viser tall TV 2 har hentet inn.

– Det er en god del turisttrafikk mellom øst og vest på denne veien. Samtidig er det hovedveien til flere ferie- og turistdestinasjoner, samt større hytteområder, sier Ranes.

SOMMERVEI: Av de lengre veiene er E134 den veien som har flest andel av ulykkene iløpet av de tre sommermånedene. Foto: TV 2 / Grafikk

– Er denne veien trygg nok?

– Jeg vil ikke be folk om å unngå veien. Den er et godt alternativ for å komme seg trygt fra øst til vest. Vi vil generelt anbefale trafikantene å benytte hovedveiene på de lengre transportetappene. Disse veiene tåler mest trafikk, og har i normalt lavere risiko for alvorlige ulykker, sier avdelingsdirektøren.

Veier med høy andel ulykker på sommeren: E134 Vestfold og Telemark: 48 prosent av ulykkene





Rv7 Viken: 44 prosent av ulykkene.





E16 Viken: 38 prosent av ulykkene.





E6 Finnmark og Troms: 36 prosent av ulykkene.





E10: Nordland: 35 prosent av ulykkene.





E6: Nordland: 35 prosent av ulykkene





E18: Oslo: 32 prosent av ulykkene.





E39 Agder: 32 prosent av ulykkene





E6 Trøndelag: 31 prosent av ulykkene Fakta: Statens vegvesen

Vestland mest utsatt

Mange ønsker å legge ferien til vakre Vestland.

Med unntak av Viken, er Vestland den regionen med høyest andel ulykker på sommeren.

– Fylkene på Vestlandet er der hvor flest opplyser at de vil reise med bil i sommer. Her er det normalt med mye trafikk på sommeren, og det kan være en sannsynlig grunn til at det også er flere her ulykker da, sier Ranes.

– Er det noe ved veiene på Vestlandet som gjør det mer risikabelt enn andre?

– Veiene på Vestlandet er ofte smale og svingete. Dersom man kjører litt for fort risikere man å miste kontrollen og kjøre utenfor vegen, og dersom man kjører forbi uten nødvendig sikt, kan det bli en ulykke med møtende kjøretøy.

Veien til Lofoten har flest alvorlige ulykker

Av veiene med flest alvorlige ulykker, det vil si ulykker med alvorlig personskader eller dødsfall, er E6 i Nordland verst.

– Denne veien er for det første lang. Det er mye av trafikken som skal fra sør til nord, og de fleste velger E6. Samtidig er risikoen høyere her enn for eksempel på E6 gjennom Hedmark, fordi det ikke er midtrekkverk på denne veien, sier Ranes.

– Dette er hovedveien til populære Lofoten, hvordan skal det gå i sommer?

– Hvis det er snakk om en ren transportetappe, ville jeg likevel ha valgt denne veien. Men ta hensyn og bytt sjåfør når du merker at du blir sliten, forteller Ranes.

Dropp hovedveien for bedre opplevelse

Ønsker du veier med bedre utsikt, anbefaler hun å droppe hovedveien.

– Hvis man er ute etter en opplevelse, er det mange fine veier rundt hovedveien som gir bedre utsikt og andre opplevelser, blant annet fylkesvei 17, forklarer hun.

Hun forklarer at de mest trafikkerte veiene ofte har rekkverk mellom veiene.

– Hvis det skulle skje noe, blir det ikke en alvorlig møteulykke. Der det ikke er midtrekkverk, er det ekstra viktig å være oppmerksom og holde fartsgrensen, forteller Ranes.

For å unngå ulykker, er det særlig tre ting som er viktig.

– Husk bilbelte, hold fartsgrensen og kjør rusfritt. Da reduserer du risikoen for alvorlige ulykker i sommer, sier hun.