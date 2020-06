John Legend (41) må hjelpe kona etter operasjonen: – Fremdeles sår

Chrissy Teigen (34) var åpen om at hun skulle under kniven.

I mai kunne Teigen avsløre at hun skulle fjerne brystimplantatene.

– Jeg opererte puppene da jeg var rundt 20 år. Det var mer en badedrakt-greie. Jeg tenkte at om jeg skulle posere på ryggen, ville jeg at de skulle være spretne, sa Teigen på Instagram, og la til:

– Men så får du barn. De fylles opp med melk og blir deretter flate, så nå er jeg snytt.

Bedringens vei

Nå forteller ektemannen, John Legend, om hvordan han hjelper henne med å komme seg etter operasjonen.

I et intervju med Oprah Magazine sier Legend at kona må få litt tid til å hvile.

– Vi har hatt mye på gang i huset. Chrissy er på bedringens vei. Hun hadde plastisk kirurgi for et par uker siden, som hun fortalte alle om. Det kreves restitusjonstid hver gang du lar noen kutte deg litt opp, så jeg har prøvd å hjelpe henne så mye som mulig.

41-åringen sier at deres to barn, Miles (2) og Luna (4), hjelper til og prøver å ikke sitte så mye på henne.

– Hun er fremdeles litt sår, men hun blir mye bedre.

Stjernepar

Teigen, som er kvart norsk, giftet seg med John Legend i 2013. Hun er modell og har over 30 millioner følgere på Instagram, hvor hun er kjent for å være svært frittalende.

Legend har vunnet Grammy-prisen tre ganger, og med albumet «Get Lifted» kom han rett på 1.-plass på VG Lista Topp 40, noe soul-plater svært sjelden gjør.

For nordmenn er han nok likevel mest kjent for kjærlighetsbaladen «All of me», som er en hyllest til kona.