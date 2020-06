Østberg tilbake på trening med landslaget

Ingvild Flugstad Østberg (29) er glad for å være tilbake på trening med landslagsvenninnene.

Et tretthetsbrudd ødela slutten av sesongen for Ingvild Flugstad Østberg.

Denne uken er langrennsprofilen endelig tilbake på landslagstrening.

– Det var veldig deilig å være med gjengen igjen, selv om vi gikk hver for oss på hardøkten. Jeg var nok litt offensiv i starten og hadde ikke helt fartsfølelsen inne, men jeg tror jeg berget meg greit, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2 etter tirsdagens trening i Holmenkolen.

Østberg forklarer at hun ikke er hundre prosent ennå, og at det kan ta tid før bildene viser at skaden er helt leget.

– Jeg er i den fasen at jeg tar ting gradvis. Jeg håper det skal gå bra fremover, men det er ingen garanti. Jeg gjør mitt beste og håper det skal gå fint, sier Østberg muntert.

29-åringen koser seg uansett over at hun endelig kan trene utendørs igjen.

– Det har vært mye trening inne, og det er egentlig bare de siste par ukene jeg har begynt å trene ute. Jeg har fått litt sånn temperatursjokk ute, og jeg møtte folk ute i bar overkropp mens jeg selv gikk i lang bukse og jakke, så jeg måtte justere meg litt. Det var godt å få kjenne lukten av nyklippet gress og gå ute, sier hun.

Landslagstrener Ole Morten Iversen roser Østberg for måten hun har taklet rehabiliteringen.

– Den har vært helt etter boka, og hun har gjort det hun skulle. Hun har tatt trinnene, økt belastningen og ikke gjort mer enn hun har fått lov til, og det er det ikke bestandig Ingvild gjør. Akkurat nå er det ekstremt viktig. De som følger henne er fornøyde. Hun er gjerne en som kan tøye grensene, men nå har hun vært flink, sier han til TV 2.

Iversen er trygg på at Østberg kan komme tilbake til verdenstoppen allerede kommende sesong.