Vil bruke Northug i jakten på OL-gull

– Sandvolleyballformen er rusten, sier Petter Northug.

Han er på Voldsløkka i Oslo sammen med Anders Mol og Christian Sørum. Norges største gullfavoritter, før det utsatte OL i Tokyo neste år, har inngått en sponsoravtale med Northug.

Verdens beste sandvolleyballpar instruerer eks-langrennsløperen så godt de kan.

– Det er som å være i en trøndersk myr, sier en pustende og pesende Northug, mens han prøver å henge med på ballvekslingene.

– Det betyr mye og jeg er stolt av at vi har fått med Mol og Sørum på laget for å promotere brillene mine, sier Northug til TV 2.

SMASH: Petter Northug må kjempe hardt for å unngå Christian Sørums blokk på andre siden av nettet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er veldig kjekt å få lov til å samarbeide med selveste Petter Northug, og jeg håper vi kan dra nytte av hans enorme erfaring både i OL og VM, sier Anders Mol.

OL-hjelp

– Hva kan Northug hjelpe dere med?

– Vi går inn i et OL med et stort press som gullfavoritter. Jeg håper Petter kan hjelpe oss med hvordan vi skal takle det på best mulig måte, sier Anders Mol.

– Jeg husker han best for at han herjet med svenskene og sto øverst på pallen. Det tror jeg er erfaring vi kan få god nytte av, sier Christian Sørum.

Northug har selv to OL-gull og 13 VM-gull. Han vil gjerne bidra, og planlegger å følge gutta tett det neste året.

MENTOR: Petter Northug Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi kan snakke litt om hvordan tankegangen bør være før man reiser til et OL, for OL er stort så hodet må være på plass. Det gjelder å være mentalt tilstede, stenge alt annet ute, og være klar til å gå i krigen, sier Northug.

Mol og Sørums sesong er over før den startet på grunn av koronapendemien. Alle turneringer er avlyst ut 2020.

Tokyo-tur

– Trening er nøkkelen til suksess, jeg tror ikke mangelen på turneringer vil slå negativt ut for Mol og Sørum. Jeg vet at de er ekstremt seriøse og legger ned en hard jobb uansett, sier Northug.

Han vet hva han snakker om. Før flere av mesterskapene i egen karriere kjørte Northug et eget opplegg og deltok ikke i renn på øverste nivå.

STRANDLØVE: Petter Northug koste seg i sanda på Voldsløkka i Oslo sammen med verdens beste sandvolleyball-spillere. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Northug håper samarbeidet med sandvollyballgutta kan gi han et nytt OL. Som tilskuer.

– Får jeg muligheten, dukker jeg gjerne opp i Tokyo. Det hadde vært gøy å følge dem tett, sier Northug.