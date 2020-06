Krever strengere lover etter ny kunst-skandale i Spania

For åtte år siden ble den såkalte fresken i Borja latterliggjort over hele verden. Nå har samme tabbe skjedd igjen, og kunstekspertene krever at politikerne kommer på banen.

Spanske kunsteksperter ønsker en strengere lov etter at et berømt maleri av Bartolomé Esteban Murillo, Immaculate Conseption, er blitt ødelagt.

The Guardian skriver at en privat kunstsamler i Valencia nylig skal ha betalt en møbel-restaurerer nærmere 13.000 kroner for å restaurere det kjente maleriet.

Det gikk ikke etter planen, og maleriet av jomfru Maria er nå tilnærmet ugjenkjennelig.

NYTT FORSØK: Jomfru Maria etter at kunstverket ble forsøkt restaurert igjen. Foto: Europa Press

Fra Jesus til ape

Saken har flere likhetstegn med den mye omtalte Kristus-maleriet på kirkeveggen i den spanske byen Borja, «Ecce Homo».

For åtte år siden ble maleriet forsøkt reparert av en kvinne uten erfaring – og endte opp med å bli latterliggjort over store deler av verden.

Maleriet fikk kallenavn som «Ape-Jesus» og «Potet-Kristus».

APE-JESUS: Bildet viser hvordan det orginale Ecce Homo-maleriet så ut før det ble forsøkt restaurert av en amatør. Foto: AP

Professor Fernando Carrera ved Galisisk skole for bevaring og restaurering av kulturminner sier til nettstedet at saker som dette viser hvor viktig det er at erfarne folk blir satt til å reparere, restaurere og konservere malerier og andre kunstverk.

– Jeg synes ikke at denne karen, eller disse folkene, skal bli kalt for restaurerere, sier han til The Guardian.

Og:

– De ødelegger ting.

Han sier at spansk lov tillater folk å restaurere kunstverk til tross for manglende erfaring.

– Kan du tenke deg noen som bare fikk lov til å operere andre folk? Eller at noen fikk lov til å selge medikamenter uten å være farmasøyt? Eller at noen som ikke er en arkitekt får lage en bygning, spør han.

Han understreker at de som restaurerer ikke har en like viktig jobb som for eksempel leger, men sier at han mener at den spanske loven burde strammes inn for å bevare Spanias kunsthistorie.

– Vi ser dette skje igjen og igjen, og det fortsetter å skje, sier han.

Hevder at politikere gir blaffen

Kunstekspert María Borja sier til det spanske nyhetsbyrået Europa Press at det er trist å oppleve at maleri etter maleri blir ødelagt.

– Vi finner bare ut av det når folk varsler pressen eller sier noe i sosiale medier, men det er uttallige situasjoner hvor verk blir fikset av personer uten kompetanse, sier hun.

Professor Fernando Carrera sier til The Guardian at enkelte politikere gir blaffen i Spanias kulturarv.

– Vi må sørge for at samfunnets oppmerksomhet blir rettet mot dette, slik at det velger kandidater som har arv på agendaen. Det trenger ikke å være det viktigste, for det er åpenbart viktigere ting som helsevesenet og arbeidsliv. Det er mange viktigere ting. Men dette er historien vår, avslutter han.