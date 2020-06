– Ville vært slutten for Trump

Den mye omtalte boken «The Room Where It Happened» kan skade mulighetene for gjenvalg for Donald Trump, mener USA-ekspert.

Tirsdag slippes den svært omtalte boken «The Room Where It Happened». Her skriver John Bolton om sin tid som president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, og han kommer med flere oppsiktsvekkende påstander og anklager mot presidenten.

Det amerikanske justisdepartementet har bedt en domstol i Washington om å stanse bokutgivelsen med den begrunnelse at boken inneholder flere hemmeligstemplede opplysninger.

Over 200.000 eksemplarer er allerede distribuert ut til både journalister og bokhandlere, og flere utdrag av boken er omtalt i en rekke medier.

Knusende mot presidenten

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen tror boken er svært belastende for Trump i valgkampen.

– Det har vært en rekke belastende og dramatiske bokutgivelser helt siden han ble president, men denne er den mest belastende. Hadde denne boken kommet i riksrettsaken tidligere i år, kunne det ha vippet feil vei for Trump. Hadde Bolton vitnet, ville det vært slutten for ham, sier Bergesen.

I boka karakteriserer Bolton Trump som «makeløst uvitende», og en som tar «uberegnelige» og «irrasjonelle» avgjørelser.

Ifølge Bolton ble avgjørelser i Det hvite hus kun vurdert opp mot om det ville være bra for Trumps gjenvalg eller ikke.

– Det er ikke noe logisk grunnlag, ingen strategi, ingen filosofi, og avgjørelser tas på veldig tilfeldig vis, spesielt når det kommer til potensielt livsviktig politikk for nasjonal sikkerhet. Dette er en fare for republikken, sier Bolton i et intervju med ABC News.

– Denne boken er ekstremt ufordelaktig for Trump, som beskriver en president som ikke skyr noe som helst, sier Bergesen.

Sammenliknes med Snowden

Utenriksminister Mike Pompeo sammenlikner John Bolton med Edward Snowden.

– Vi så alle hva som skjedde når folk lekket klassifisert informasjon som Edward Snowden. Det John Bolton gjorde her, er ikke ulikt det, sier han ifølge Yahoo News.

Edward Snowden er en tidligere amerikansk etterretningsentreprenør som avslørte i 2013 at amerikanske agenter fra National Security Agency (NSA) gjennomførte omfattende overvåking av innbyggerne.