– Oppmerksomheten har vært overveldende

Mandag ledet Renate Blindheim sin første kamp for Sotra Sportsklubb. Det endte med tap 2-4.

26-åringen ble forrige uke historisk. Da ble hun ansatt som hovedtrener for 2. divisjonsklubben. Aldri før har en kvinnelig trener hatt hovedansvar på høyere nivå i norsk herrefotball.

Ansettelsen av Blindheim har skapt mye oppmerksomhet rundt klubben de siste dagene. Selv gleder hun seg til å skape oppmerksomhet rundt det sportslige.

– Oppmerksomheten har vært litt overveldende kanskje, men først og fremst er det kjekt for meg, kjekt for spillerne og kjekt for Sotra. Og så gleder jeg meg til jeg kan konsentrerer meg om å være fotballtrener.

Blindheim kommer fra jobben som trener for Åsanes andrelag for menn. Tidligere har hun vært trener i Vadmyra IL og i Gneist, samt sportssjef i Olsvik Idrettslag. På fredagens pressekonferanse sa Blindheim at hun ble overrasket over jobbtilbudet fra Sotra.

– Det er en ekstremt spennende mulighet som jeg har fått. Jeg vil påstå jeg var litt overrasket, men når jeg fikk denne muligheten måtte jeg ta den, innrømmet Blindheim.

Tap i første treningskamp

Mandag møtte Sotra OBOS-laget Åsane på Myrdal Stadion, og så ut til å klare seg greit en stund. Etter ni minutter ledet Sotra 2-0, etter scoringer fra Sander Amble Haugen og Ntege Cone. Likevel snudde et sterkere Åsane-lag kampen, som til slutt endte 4-2 til hjemmelaget. Den ferske Sotra-treneren virker likevel fornøyd med kampen.

– Det var kjekt å komme i gang, greit å få en kamp idag og kjekt å se spillerne i kamp. Det var en kamp der vi er fornøyd med noen ting, litt mindre fornøyd med andre ting. Egentlig gikk det som forventet, med tanke på hvor lite tid vi har hatt og at spillerne nettopp er kommet i gang med treningen.

Resultatet ser ikke ut til å bekymre Blindheim nevneverdig.

– Resultatet er vi ikke så veldig opptatt av idag, vi er mest opptatt av det vi leverte. Og der er det mye positivt som vi kan ta med oss videre og jobbe med.

Skryter av spillergruppen

Blindheim er full av lovord om laget hun skal lede i PostNord-ligaen.

– Det er en kjempespennende gjeng, og når vi får jobbet litt med dette her så har jeg tror på at det kan bli veldig bra, sier hun.

– Det er en kjempekjekk gjeng og det har vært veldig kjekt å få komme inn i gjengen. Jeg tror vi kan få til noe veldig bra i løpet av sesongen, avslutter hun.

Når det gjelder målsetningen for sesongen, er Blindheim kort og konsis.

– Jeg håper og tror at vi kan ta store steg gjennom sesongen i ulike faser av spillet, og at vi kan bite godt fra oss og ta godt med poeng, slik at vi holder oss i PostNord, fortsetter Blindheim.

Noe mer konkret mål enn å holde seg i 2. divisjon, ønsker ikke 26-åringen å gå ut med.

– Vi vil holde oss, sier hun.