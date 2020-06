Historisk nedgang i salget av bensin og diesel – før korona-tiden

Antall biler på norske veier har økt jevnt og trutt i flere tiår. Dette har igjen ført til at salget av bensin og diesel har fulgt etter.

Siden den såkalte petroleumsstatistikken startet i 1952, har hovedtrenden vært at salget av bensin og diesel har gått jevnt og trutt oppover, som regel med en økning hvert eneste år.

De eneste unntakene fra dette mønsteret frem til elbilsalget i Norge tok av, har vært forårsaket av kriser:

Krise-tall

Nedgangen under oljekrisen i 1974: Minus 157 millioner liter

Nedgangen etter børskrakket i 1988 og 1989: Minus 7 og minus 21 millioner liter

Nedgangen etter finanskrisen i 2008 og 2009: Minus 45 og minus 91 millioner liter.

Totalt var nedgangen under disse tre krisene på 321 millioner liter.

Børskrakket i 2008/2009 påvirket også salget av bensin og diesel sterkt. Foto: NTB Scanpix

Skyldes ikke noen krise

De tre siste årene har det imidlertid skjedd en ganske dramatisk utvikling. Og nå skyldes det ikke noen krise.

Den stadig økende elbilandelen i Norge begynner nemlig å gjøre seg gjeldende på statistikker for klimagassutslipp og for drivstoffsalget.

I fjor gikk salget av diesel og bensin nedover for tredje år på rad her i landet. I år ligger Norge for første gang an til å nå klimautslippsmålene vi har satt oss.

Elektriske Audi e-tron er nå Norges mest solgte personbil. Her er den nye Sportback-utgaven som nylig ble lansert. Foto: NTB Scanpix

336 millioner liter mindre

– Dette er gode nyheter, og elbil har mye av æren. I april nådde elbilene i Norge en milepæl, ved å utgjøre over 10 prosent av den samlede bilparken. Inntoget av elbiler vises nå tydelig i drivstoffstatistikken, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Slik ser utviklingen ut de tre siste årene:

2017: Minus 141 millioner liter

2018: Minus 5 millioner liter

2019: Minus 189 millioner liter

Den totale nedgangen disse tre årene er altså på 336 millioner liter drivstoff.

I år blir det bilferie i Norge på svært mange av oss, det gjenstår å se hvordan det vil slå ut i statistikken over drivstoffsalg.

Det store bilferie-året

Da korona-krisen slo inn over landet, bremset også bilkjøringen kraftig opp. Samtidig blir 2020 det store bilferieåret i Norge. Dermed er det vanskelig å spå hvordan året i år vil ende opp.

Men en viktig faktor her er at salget av elbiler er svært godt. Det er ventet at elbilene i år vil utgjøre minst halvparten av alle nyregistrerte biler.

