Fotballryktene: – Spillere glipper for Solskjær

Den 16 år gamle midtbanespilleren Jude Bellingham har bestemt seg for å gå til Dortmund, skriver Daily Mail. Det er et slag i trynet for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som også har vært ute etter Birminghams tenåring. Bellingham har også vært på besøk hos Manchester United.

Bellingham kommer til å koste Dortmund 215 millioner kroner, og overgangen kan bli offentliggjort i løpet av de kommende dagene.

I Dortmund blir Bellingham lagkamerat med landsmann Jadon Sancho dersom angriperen ikke plukkes opp av en annen klubb. Manchester United skal ikke være villige til å betale de nesten 1,2 milliarder kronene som Dortmund krever, melder Daily Mail.

Manchester United er ikke alene om å ønske seg Sancho, for Liverpool, Manchester City og Real Madrid er også ute etter unggutten. Solskjær og United skal fortsatt være favoritter til å bli Sanchos neste arbeidsgiver, men da er de avhengige av at Dortmund senker prisen på juvelen.

Chelsea ser også ut til å bli skremt av en prislapp, for Leicester krever så mye for venstreback Ben Chilwell at de heller vurderer å hente Layvin Kurzawa til Stamford Bridge, skriver Express. Kurzawas kontrakt med Paris Saint-Germain løper ut i sommer.

Dersom Lautaro Martínez skulle bli Barcelona-spiller i sommer, har Inter blinket ut Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang som erstatter, ifølge Gianluca De Marzio. Edinson Cavani, som forlater Paris Saint-Germain i sommer, skal også være et alternativ for Milano-klubben.

Marca melder at Barcelona har innledet forhandlinger med Lionel Messi om en ny toårskontrakt. Messi fyller 33 år på onsdag.

Juventus er så giret på å slå kloen i Wolverhampton-spissen Raúl Jiménez at de vil tilby Daniele Rugani og Federico Bernardeschi i en byttehandel, skriver Tuttosport.