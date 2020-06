Denne hjemmelagde demningen redder campingen til Jorill fra oversvømmelse

– I tillegg til sandsekkene har vi hele 13 pumper som durer og går. Det er et skikkelig leven, sier Jorill Ommedal.

Hun styrer Kleivenes Camping, som har holdt til noen kilometer fra Stryn siden 50-tallet.

Campingplassen ligger utsatt til for snøsmelting, med høye fjell på alle kanter og nærhet til elva. Likevel har det bare skjedd en håndfull ganger at campingen har blitt rammet av flom.

En av gangene var for kun to år siden - i 2018.

– Det skjedde så fort. Fjellene var full i snø, og da styrtregnet kom ble alt satt under vann. Det var forferdelig, sier Ommedal.

Flomvarsel flere steder

Nå har flommen igjen rammet vestlandet. Mandag meldte NVE at vannføringen i Strynevatnet var på rødt nivå – det mest alvorlige – lørdag kveld, og vannstanden har økt noe siden da.

I tillegg er det oransje farenivå i deler av Nordland, Trøndelag, vestlige deler av Sør-Norge.

Det samme gjelder farenivået for Ottadalen og Gudbrandsalslågen.

– Både i Nord-Norge og Sør-Norge har vannføringen økt veldig det siste døgnet. I Sør-Norge er det svært varmt, også kom det mye nedbør nå i helga som har truffet lavtlandsområdet. Dette gjør at det er så mye vann nå, sier Erik Holmkvist fra NVEs flomvarsel til TV 2.

AGGREGAT: Hele 13 pumper er i sving for å ta unna flom-vannet som hoper seg opp i demningen til Jorill. Her styrer Per Magnus Lillegårdsetre aggregatene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Bekymret for mer flom

Klok av skade valgte Jorill å forskanse campingplassen, i tilfelle flommen skulle melde sin ankomst igjen i år.

I tillegg til den hjemmelagde demningen med tilhørende aggregat-pumper, har hun lagt sandsekker rundt alle utsatte hus og hytter.

Tross innsatsen, har noen av turisthyttene likevel fått flomvann opptil dørtrammen.

– Det er ikke like høyt som i 2018, men det er klart jeg er bekymret for at det skal stige mer. Vi får håpe det beste, sier hun.

Høy støy

Aggregatene durer og går bare noen meter fra bobilene og telt-plassen.

Per Magnus Lillegårdsetre er en av stam-gjestene, og har tilbrakt hele 57 sommere på Kleivenes camping. Han har ett triks for å få sove:

– Det er bare å være i såpass mye aktivitet at man blir trøtt nok. Da sovner man, flirer han.

KJELLER: I 2018 fikk familien Sunde kjelleren under vann. Nå har det skjedd igjen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Fikk kjelleren full av vann

Et par kilometer bortenfor campingplassen, bor familien Sunde. De har også blitt rammet av flommen, og fått hele kjelleren under vann.

– Alt her nede har blitt totalt ødelagt. Vi har flytende parkett, kan du si, sier familiefar Vidar Sunde, og viser oss kjelleren.

– Nå er det fem centimeters høyde på vannet. Det er ikke så veldig mye, men det er nok til at vi må rive vegger og fliser når vi har fått tørket opp. Det er ikke vits i å pumpe det ut, ettersom vannet kommer opp fra grunnen, sier han.

Familien Sunde ble også rammet av flommen i 2018. Den gang medførte skadene at de måtte flytte ut i åtte måneder.

– Jeg hadde regnet med at det ville skje igjen, men ikke etter så kort tid. Huset har stått her i 50 år, og dette har bare skjedd to ganger. Tilfeldigvis de siste to årene, sukker han.

Ifølge varsom.no vil flomfaren holde seg på oransje nivå, med faregrad tre de kommende dagene.