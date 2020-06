Antall covid-innleggelser i Houston har tredoblet seg på under én måned

Ytterligere to medarbeidere i Trump-kampanjen har testet positivt for koronaviruset, melder CNN. De to var tilstede under folkemøtet i Tulsa, Oklahoma i helgen, men skal ha gått med ansiktsmaske hele tiden.

Det er i tillegg til de seks som testet positivt før helgen.

– Snøballen ruller

Mens USA er godt i gang med å gjenåpne stadig mer av den økonomiske virksomheten i landet, er det flere stater hvor antall smittetilfeller øker kraftig. Hardt rammede stater er nå Florida, Arizona, Alabama, Louisiana, Texas og South Carolina.

Over 100.000 koronasmittede ble mandag registrert i Florida etter at delstaten den siste måneden har åpnet økonomien stadig mer.

I Houston, Texas, har antall personer innlagt på sykehus med koronavirus triplet seg siden 25. mai.

– Snøballen ruller. Vi kommer nesten sikkert til å se at mange flere mennesker dør som følge av denne bølgen, sier lege Marc Bloom ved Houston Methodist Hospital til nyhetsbyrået AP.

1400 pasienter er fordelt på åtte sykehus i byen. Boom spår at mange sykehus i løpet av tre ukers tid er overbelastet.

– Vi ser ingen ende på dette, sier han.

Landsmøte

Florida er der Republikanerne skal holde sitt landsmøte senere i sommer.

President Donald Trump flyttet det til Jacksonville fra Charlotte etter at guvernøren i North Carolina krevde en plan for beskyttelse mot korona når flere tusen delegater skal samles.

Trass i økningen vil ikke guvernør Ron DeSantis gjeninnføre restriksjoner eller nedstengninger i Florida etter en tre måneder lang nedstengning som var negativ for statens økonomi.

Mange utbrudd

Overalt meldes det om nye utbrudd. I Orlando er det registerert 152 tilfeller med forbindelse til en bar i nærheten av University of Central Florida.

– Mye smitte skjedde der. Folk står nær hverandre uten munnbind, de drikker, hoier, danser, svetter, kysser og klemmer, alt det som gjerne skjer i barer, sier legen Raul Pino i Orlando.

I South Carolina testet 23 fotballspillere ved Clemson University positivt, og i Louisiana har minst 30 deltakere på Louisiana State Universitys fotballag testet positivt for korona.

Antall nye koronatilfeller per dag har økt til 26.000 i hele USA, opp fra rundt 21.000 for to uker siden, ifølge Johns Hopkins. Til sammen er over 2,2 millioner amerikanere smittet, mens 122.000 har dødd.