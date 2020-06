Fløy over stadion med «White lives matter Burnley»

Antirasisme-bevegelsen har fått mye støtte også i idrettsverden etter at amerikanske George Floyd ble drept etter at en politimann hadde kneet sitt på nakken hans.

I Premier League spiller alle med slagordet «Black lives matter» (BLM) bakpå drakten istedenfor sitt eget navn. Før kamp kneler også både spillere, støtteapparat og dommere i sympati med saken.

Dette skjedde også mandag før Manchester City skulle møte Burnley. Men like etterpå kom et fly over stadion med en helt annen beskjed.

Sergio Agüero sto på kne før kampen, Foto: Shaun Botterill

Banneret bak flyet hadde teksten «White lives matter Burnley» og kan vanskelig tolkes som noe annet enn et stikk til BLM-aksjonen. Mange reagerte negativt i sosiale medier på banneret.

– Det er helt håpløst. Jeg synes nesten det er litt synd at de får oppmerksomhet, for å være helt ærlig. Men ok, få det opp og fram i lyset og få det bort, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Premier League-studio.

Det er ikke kjent hvem som står bak banner-stuntet.

Burnley FC sendte raskt ut en melding om at de fordømmer hendelsen.

Klubben lover å gjøre alt de kan for å finne ut hvem som står bak og så eventuelt bannlyse dem for livstid fra sin egen stadion. I tillegg beklager de overfor Premier League, Manchester City og Black lives matter-bevegelsen.