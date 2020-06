Agüero ut med skade da City-unggutt holdt lekestue: – De har en kommende stjerne

Manchester City - Burnley (3-0) 5-0

20 år gamle Phil Foden var fenomenal i møte med Burnley. Først hamret han inn et langskudd, før han i andre omgang avsluttet et lekkert City angrep.

– Jeg prøver å gjøre det beste for laget og jeg har bare lyst til å fortsette, sier Foden til TV 2.

– Her har de en kommende stjerne, og det trenger den klubben slik at det ikke bare blir penger og innkjøp av ferdige produkter. Da kan de vise at de kan produsere dem selv også, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Riyad Mahrez noterte seg også for to nettkjenninger, før David Silva scoret Citys fjerde.

Et lite skår i gleden for City-fansen var at Sergio Agüero ble byttet ut, med det som så ut som en kneskade, like før pause.

– Det kan se ut som han har fått en overstrekk i kneet. Det er det han holder seg til etterpå, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Foden-show

Foden hamret først de lyseblå i ledelsen etter 21 minutter. 20-åringen mottok ballen utenfor Burnleys 16-meter, før han limte ballen nede i venstre hjørne for Burnley-keeper Nick Pope.

Men 20-åringen var sugen på mer. 62 minutter var spilt da City rullet opp i Burnley-boksen. Foden fikk ballen på venstresiden og satte komfortabelt inn hjemmelagets femte for kvelden.

– Han hadde ett Premier League-mål før restarten begynte, nå har han fire mål på to kamper. Han er rett og slett en fantastisk begavet fotballspiller, på et lag fullt av verdensklassespillere, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Før det hadde David Silva sørget for 4-0-ledelse etter en silkemyk pasning fra Bernardo Silva.

Brennhet Mahrez

Riyad Mahrez doblet vertenes ledelse etter 41 minutter. City-vingen skar inn fra sin venstreside før han fintet bort to Burnley-forsvarere, og plasserte ballen i Popes lengste hjørne.

– Det er så høy klasse over enkeltspillerne i Manchester City. Selv om samspillet skorter litt fra tid til annen, så drar de fram enkeltprestasjoner i verdensklasse, sier Peder Mørtvedt.

Like før pause fikk hjemmelaget straffespark da Sergio Agüero ble taklet av Burnley-stopper Ben Mee. Argentineren fikk seg en smell og ble byttet ut til fordel for Gabriel Jesus.

Fra straffemerket var Riyad Mahrez iskald og scoret sin andre for kvelden.

– Det er viktig for Mahrez for han har bommet på avgjørende straffespark denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Breda Hangeland i studio.

Seieren betyr at Liverpool ikke har mulighet til å vinne ligatittelen mot Crystal Palace på onsdag.

Burnley manglet spillere

Burnley måtte stille med en svekket tropp i møtet med Manchester City. Flere sentrale spillere måtte nemlig stå over mandagens kamp, grunnet at de ikke hadde fått tilbud om ny kontrakt.

Phil Bardsley, Jeff Hendrick, Aaron Lennon og Joe Hart var av den grunn ikke med i kamptroppen.

– Det er en klar utfordring. Dere har sikkert sett troppen vår for denne kampen. Vi har noen ting som er vanskelig å sette sammen for øyeblikket, med kontrakter og slike ting, sier Dyche til Sky Sports.

– Det er en underlig situasjon. Styrelederen har gitt beskjed om hva vi skal gjøre, men det har vært en forsinkelse med å få det gjort. Så spillerne som derfor ikke har fått tilbud har tatt en beslutning om å ikke fullføre kontraktene sine, selv om det bare er for de neste ti dagene, fullfører Dyche.

Før kampen, da spillerne knelte i midtsirkelen med «Black lives matter» på ryggen, fløy et fly over Etihad Stadium – med en banner det stod «White Lives Matter Burnley». Klubben sier de fordømmer hendelsen.

