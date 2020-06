Sophie Elise refses etter instagrampost fra Slottsplassen

Debatten rundt influenser Sophie Elise Isachsens (25) instagrambilder, raser igjen. Diskusjonen, som har foregått på sosiale medier i flere dager, dreier seg om et bilde hvor Sophie Elise som poserer foran slottet, i forførerisk stil, fulgt av bildeteksten: «Bare meg som venter på at Sverre Magnus skal gå forbi».

Kritikerne reagerer på bildeteksten de mener seksualiserer Sverre Magnus, som er 14 år.

– En spøk

Sophie Elise ønsker ikke å uttale seg om saken til TV 2, men hennes far og manager henviser til hennes egen story på Instagram. Der skriver hun at teksten var 100 prosent spøk, og hun er oppgitt over at folk ikke skjønner det. Hun skriver også at hun like gjerne kunne skrevet kronprins Haakon i teksten.

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, er en av mange som har reagert på oppdateringen – spøk eller ei.

I en oppdatering på sin egen facebookside kritiserer hun både Sophie Elise for oppdateringen, og media for å ikke gripe tak i saken.

– Trekker inn et barn

– Jeg reagerer i hovedsak på to ting. Jeg reagerer på at man trekker en 14-år gammel gutt inn i en post som er ganske seksualisert. Hun er ikke en 17 år gammel jente. Hun er en 25 år gammel businneskvinne som tjener masse penger på følgerne sine. Hun må stå til ansvar for det hun gjør, sier Moflag til TV 2.

Det andre Moflag reagerer på er at mediene ikke har grepet tak i denne saken, men i stedet skriver promoterende saker om at Sophie Elise er blitt frontfigur i en boklubb.

– Hadde en ung kul mannlig kjendis sluppet unna med det hvis han poserte på samme måte og skrev tilsvarende om prinsesse Ingrid Alexandra?, spør hun.

– Ramaskrik

Det er nettopp dette som går igjen i kommentarfeltet på den aktuelle instagramposten: «Tenk så ramaskrik det hadde blitt om en fyr på din alder hadde sagt det om en 14 år gammel jente», skriver blant andre en ung mann.

Sophie Elise skriver i uttalelsen sin at bildet ble tatt spontant og hun mener folk går altfor langt i kritikken hun har fått.

– Selvsagt seksualiserer jeg ikke en 14-åring, skriver hun.