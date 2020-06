Strålende Magnus Carlsen til kvartfinale

29-åringen åpnet hurtigsjakk-kvelden på TV 2 Sport 2 med seier over Hikaru Nakamura, før det ble to remis-partier og så en seier over ledende Daniil Dubov, som var regnet som en av de sterkeste i turneringen.

– Det var Carlsen i storform. Det var et fantastisk parti, konstaterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

Seieren gjorde at Carlsen delte ledelsen i gruppespillet da ett parti gjensto. Han møtte den andre lederen, Vladislav Artemjev, i siste parti. Det endte med remis, men Carlsen endte opp øverst på resultatlisten.

– Det var overraskende å vinne gruppen, sa Carlsen, som ikke var helt fornøyd etter gårsdagens matcher, til TV 2 etterpå.

Daniil Dubov røk ut av turneringen etter den siste runden, noe Carlsen bare stemplet som absurd.

– Jeg skulle gjerne sett ham med videre. Han har vært en del av teamet mitt, så jeg hadde unnet ham det.

Ved siden av nordmannen og Artemjev er også amerikanske Hikaru Nakamura og russiske Aleksandr Grisjtsjuk klare for kvartfinale.

Du kan se Magnus Carlsen i kvartfinalen på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag. Motstanderen hans avgjøres tirsdag.

Carlsen vet hvem han helst vil unngå.

– Jeg synes Caruana og Ding er de sterkeste spillerne, så en annen enn dem hadde vært hyggelig. Men det gjør ikke så mye.