Johaug fikk endelig trofeet: – Dette er det største

Mandag kunne Therese Johaug (31) omsider løfte sammenlagtrofeet som viser at hun var verdens beste langrennsløper forrige sesong.

– Nå vant jeg over målstreken, gliser Therese Johaug i kjent diagonal-stil i det langrennssjef Espen Bjervig overrekker det synlige beviset på at 31-åringen har vunnet verdenscupen sammenlagt for tredje gang i karrieren.

For 107 dager etter at Frida Karlsson spurtslo en irritert Johaug på målstreken i Holmenkollen og vant tremila i det som ble fjorårssesongens siste verdenscuprenn, rullet Norges Skiforbund ut rød løper i nasjonalanlegget for anledningen.

Johaug ble tildelt sammenlagtrofeet, samt kula for distansecupen, mens Ingvild Flugstad Østberg løftet trofeet som viser at kvinnelandslaget vant nasjonscupen forrige sesong på vegne av laget.

– Det er veldig, veldig stort og det var en fantastisk sesong i fjor vinteren som var. Så er det selvfølgelig godt å få kula i hendene og strekke den i været. For min del var det fantastisk sesong og jeg er kjempefornøyd med det jeg klarte å prestere hele veien, sier Johaug til TV 2.

– Hvordan vil du sette denne sammenlignet med de to øvrige du har vunnet?

– Det er nok denne jeg setter størst. Jeg var i såpass god form gjennom hele vinteren fra vi startet i Kuusamo til vi avsluttet i Kollen, og jeg vant veldig mange verdenscuprenn, sier Dalsbygd-jenta.

Deler seieren med lagvenninnene

– Jeg må dele denne med dere da, sier Johaug og snur seg mot lagvenninnene når hun mottar den gjeveste sammenlagtkula.

– Et fantastisk lag. Er det nå vi skal synge "ja, vi elsker"?, ler Johaug.

Johaug vant verdenscupen overlegent med i overkant av 800 poeng foran Heidi Weng, som kom på andreplass, og ytterligere 300 poeng ned til russiske Natalia Nepryaeva på tredje.

Vi må dessuten helt tilbake til 2013 sist en utenlandsk kvinneløper vant verdenscupen sammenlagt. Den gang vant polske Justyna Kowalczyk, men siden den gang har Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Johaug løftet trofeet.

– Karlsson vant her som du påpekte for 107 dager siden, er det dere det står mellom neste år?

– Frida er en vanvittig god skiløper og viste i vinter at hun kan kjempe om seire, så det er klart hun blir sterk til vinteren, svarer Johaug.

– Blir det større konkurranse neste sesong fra utenlandske konkurrenter, Bjervig?

– Det er ikke tvil om at det er noen russere og svensker på kvinnesiden som kommer til å hevde seg, og svenskene har et veldig godt lag på gang, sier landslagssjef Espen Bjervig til TV 2, før han legger til:

– Vi får bare gjøre så godt vi kan, men det er ikke forgitt at Therese eller vi skal vinne nasjonscupen, så vi må virkelig skjerpe oss.