Brast i gråt da de fikk kysse hverandre for første gang på 102 dager

Augistina (81) og Pascual (84) har ikke vært så lenge fra hverandre siden de giftet seg for 59 år siden. Gjensynsgleden var enorm da eldrehjemme i Barcelona endelig åpnet for besøk.

Spania opphevet søndag unntakstilstanden som ble innført for 14 uker siden, og det er åpnet opp for besøk både fra fjernt og nær. Mange sykehjem har åpnet opp for besøkende for første gang siden landet gikk i lockdown på grunn av koronaviruset.

På sykehjemmemet Ballesol Fabra i Puig, i Barcelona, har det blitt rigget til plastforheng før innrykket av besøkende. Gjennom plastduker, munnbind og hansker fikk beboere møte sine kjære igjen etter mer enn hundre dagers separasjon.

Det var rørende scener som utspant seg, og personalet på hjemmet gråt åpenlyst, ifølge nyhetsbyrået AP.

Agustina Cañamero (81) og Pascual Pérez (84) tok til tårene da de endelig kunne holde rundt hverandre igjen. De forteller at det aldri har gått så lang tid uten fysisk nærhet siden de giftet seg for 59 år siden.

Mange sykehjem har vært hardt rammet av koronaviruset i Spania som er et av de hardest rammede landene i Europa. Over 245.000 er registrert smittet av koronaviruset, og 28.323 er døde, ifølge myndighetene.

Lokale forskjeller

En god del restriksjoner er fortsatt på plass i Spania, om enn litt forskjellig fra provins til provins.

Mor og datter sto slik og holdt rundt hverandre i flere minutter foran pleiere oppløst i tårer. Isabel Pérez López (96) og datteren Beatriz Segura (67) sier de gleder seg til å gå ut og spise samen igjen. Isabel gleder seg også til å gå til frisøren, sier hun. (AP Photo/Emilio Morenatti) Foto: Emilio Morenatti Isabel Pérez López (96) får en god omfavnelse av sin svigersønn Jose Maria Vila (69) (AP Photo/Emilio Morenatti) Foto: Emilio Morenatti Dolores Reyes Fernández (61) holder tett rundt faren, José Reyes Lozano (87). De har ikke sett hverandre på nesten fire måneder. (AP Photo/Emilio Morenatti) Foto: Emilio Morenatti Agustina Cañamero (81) og Pascual Pérez (84) kysser og klemmer hverandre gjennom plastduken.. (AP Photo/Emilio Morenatti) Foto: Emilio Morenatti

Spanjoler kunne også søndag for første gang siden 14. mars reise utenfor sine egne provinser, og mange i Madrid og ellers i innlandet satte kursen for middelhavskysten for en etterlengtet og utsatt sommerferie.

Mange i Barcelona la turen til Pyreneene, mens noen i Málaga dro av gårde til Baskerlandet, de fleste i sine egne biler.

Mye misnøye

Blant folk er stemningen er blanding av lettelse og irritasjon over myndighetene. Målinger viser at 68 prosent er misfornøyd med hvordan regjeringen har håndtert krisen.

Uansett ba statsminister Pedro Sánchez folk være forsiktig og gjorde det klart at restriksjonene kan innføres igjen med en gang om smitten øker igjen.

– Advarselen er klar. Smitten kan komme tilbake, og den kan ramme oss i en ny bølge. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå det, sa han.

Over hele landet må folk bruke munnbind, både inne og ute, om det ikke er mulig å holde halvannen meters avstand til hverandre.

Det er fortsatt også obligatorisk å bruke munnbind på offentlig transport og i butikker, og de fleste skolene er stengt fram til september. Fotballkamper kan spilles, men folk må følge dem hjemmefra.

Diskoteker kan imidlertid åpne, selv om dansegulvene er stengt, og museer, konserthaller, kafeer og restauranter kan alle åpne, selv om det begrensninger på hvor mange som kan slippes inn.

Åpnet grensene

Allerede søndag morgen var det en jevn strøm av biler fra Frankrike. Alle som kom over grensa fikk temperaturen målt, og det samme skjedde på flyplassen i Madrid.

Grensa til Portugal er fortsatt stengt, men karanteneplikten er opphevet for alle tilreisende fra andre EU- og Schengen-land, samt Storbritannia. Alle må også fylle ut et skjema med helsetilstand og kontaktadresse.

TV 2/NTB