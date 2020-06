Koteng: – Horneland står ikke i veien for noen løsninger

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sier at klubben har full tillit til Eirik Horneland (45) – samtidig som klubben trenger å vinne kamper.

Mandag ettermiddag var det styremøte på Lerkendal, hvor veien videre for både Rosenborg og Horneland ble diskutert.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng sier til TV 2 at møtet for det meste handlet om hvilke tiltak klubben skulle gjøre for å vinne kamper igjen.

Ivar Koteng sier til TV 2 at klubben kommer til å gjøre flere tiltak. Foto: TV 2

– Vi har hatt et ordinært styremøte. I går morges fikk jeg besøk av Horneland. Han hadde noen tema han ønsket å diskutere. Det vil føre til at vi vil sette i gang noen tiltak, sier Koteng til TV 2.

Selv ønsker ikke styrelederen å utdype hvilke tiltak det er snakk om.

– Vi har diskutert med både spillere og trenere om hvordan vi skal organisere. Vi har tenkt bredt, og Eirik (Horneland) har vært en sterk bidragsyter. Eirik er en type som ønsker utvikling, han står ikke i veien for noen løsninger.

– Kan det være aktuelt å få inn en som er over ham?

– Slik situasjonen er nå, tenker vi ikke slik, påpeker Koteng.

På spørsmål om hvorvidt klubben har noen andre trener-navn på blokka svarer Koteng følgende:

– Vi er i kontakt med mange hele tiden, men hvem vil jeg ikke si.

Ordknapp Horneland

Horneland var selv ordknapp etter møtet.

– Jeg har vel snakket nok med dere i dag, sier en ordknapp Horneland til TV 2 etter møtet.

– Var det et bra møte?

– Veldig bra, sier Horneland.

Med ett poeng på de to første kampene er Rosenborg-trener Eirik Horneland igjen under sterkt press.

– Det har vært et trist syn å se Rosenborg i de to første kampene. De klarer ikke å skape ting offensivt. Med så mange gode spillere forstår jeg ikke hvordan det er mulig. Horneland får skremmende lite ut av en ganske god spillerstall, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen søndag.

Søndag dukket det opp spekulasjoner i sosiale medier på om den tidligere Haugesund-treneren kom til å si opp i Rosenborg.

– Jeg tror ikke det hadde vært så mange trenere i Norge som hadde klart å stå like rakrygget som som det Horneland har gjort i denne i denne prosessen. Men når det er sagt så er det ikke det en Rosenborg-trener skal bli målt på. Han må bli målt på hva som presteres, hva som leveres av resultater og måten de underholder på, påpekte Mathisen.

I møte med Koteng

RBK-treneren bekrefter også at han møtte styreleder Ivar Koteng søndag.

– Jeg hadde en god prat med styrerepresentanten og administrasjonen i ledergruppen. Jeg fortalte mine tanker, ideer og hvordan vi kan komme videre. Som øverste sportslige leder er jeg nødt til å ha en tydelig kurs, og den formidlet jeg, så får vi se hva vi gjør videre, sier han.

Både Kristoffer Zachariassen og Pål André Helland sier til TV 2 etter mandagens trening at Horneland har spillegruppens støtte.