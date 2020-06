Den tidligere Liverpool-backen og nåværende Flint Tønsberg-treneren kommer med klar tale i et innlegg på sin Facebook-profil mandag.

Der er 39-åringen åpenbart frustrert – og mener at regjeringen og styresmaktene ikke forstår hvor viktig barne- og breddefotballen er for samfunnet.

– Jeg har sittet lenge og holdt kjeft. Men orker ikke lenger. Jeg vet alle trenere i samme situasjon tenker og føler det samme, men ingen «tør» å være den som snakker høyt fordi de føler at de ikke blir hørt. Vel, jeg prøver. Nok er nok. Vi må kjempe. Si i fra at dette holder ikke. Vi blir rett og slett pisset på. Og det akseptere vi ikke, skriver Riise på sin Facebook-profil.

Are S. Berg har forståelse for at folk vil drive med idretten sin, men sier likevel at smitten må være under kontroll. Foto: Terje Bendiksby

Forrige uke kom nyheten om at helsemyndighetene ikke vil åpne for kamper i barne-, ungdoms- og breddefotball før tidligst 1. september.

– Mange er i idretten sin og ønsker å bedrive den fullt ut. Og det forstår jeg godt. Men vi er i en spiesiell situasjon hvor den kontrollerte åpningen av samfunnet må gå foran full åpning av bredde-idretten, sier overlege og seksjonsleder i Folkehelseinstituttet Are S. Berg til TV 2.

– Det føles som de som bestemmer heller vil ta ferie

Ålesunderen har sett seg lei av å komme i samfunnets gjenåpnigsfase sin sisterekke.

– Det føles som regjeringen og de som bestemmer dette heller vil ta ferie etter noen intense måneder. Ta ferie og la dette ligge til 1. september og om ikke lenger. Det er skandale om det skjer. Jeg kan garantere at flere karrierer vil bli ødelagt om spillere må gå en hel sesong uten kamper. Vi kjemper og jeg snakker på vegne av mange: fotballen må åpnes også for oss i lavere divisjoner.

– La oss trene med kontakt. La oss spille treningskamper, selvsagt med de normale smittereglene. Det klarer vi også. La alle barn og voksne som nå føler seg glemt føle at de blir hørt. Om sesongen starter 1. juli eller august er ikke fokuset her, men la oss trene normalt og spille kamper, skriver Riise på sin Facebook-profil.

– Vi må vite at vi har kontroll på smitten

Overlege og seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, Are S. Berg, tror en for tidlig åpning kan få konsekvenser.

– Vi må vite at vi har kontroll på smitten. Det er regjeringen som vil beslutte videre åpning, og datoen 1. september henger sammen med hva som kan skje når hele Norge skal ha ferie – og den muligheten det kan gi for økt smitte, sier Are S. Berg.

Riise mener fotballbanen er et viktig fristed for mange.

– Det er puber, det er fornøyelsesparker, det er lov å reise utenlands, alt det der er lov, mens vi bare må stå her og vente. Det er utrolig skuffende, og det er veldig rart at de ikke ser hvor viktig dette er. Det er ikke bare fotball, men det er det å ha et fristed og et sted å komme og møte venner. Man vet aldri hvordan folk har det hjemme, fotball er alltid et fristed hvor man kan komme og være seg selv uten å tenke på noe, sier Riise til TV 2.

– Så det er litt tøft, og veldig skuffende hvordan det har vært de siste ukene. Veldig skuffende, også nå når vi får høre at vi kanskje må vente til 1. september i tillegg. Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, for meg er det en skandale hvis det blir sånn. Da skjønner ikke de som tar hensyn hvor viktig barnefotballen er. Du mister kanskje 40-50 prosent av de som holder på her, fortsetter den tidligere Liverpool- og Roma-spilleren.

– Skjønner ikke alvoret

Riise mener koronapausen i breddefotballen er skadelig for talentene.

– Det er mange som gjør det her fordi det er gøy, de møter venner fire-fem ganger i uken. Noen gjør det for å bli god, og det er klart at når det går nesten et år uten å spille kamper, da er nesten karrieren ferdig, for du får ikke kamptrening. Vi som klubb, jeg snakker ikke på vegne av andre, men du mister profilene dine, for de må kanskje dra andre steder for å spille kamper. Jeg tror ikke de skjønner alvoret her, sier Riise.

Sunnmøringen gjør sitt for å holde spillernes humør oppe.

– Mine gutter her er veldig flinke, de trener seriøst hjemme. De er utrolig flinke, de kommer hit og er positive, men det går en grense for det også. Jeg håper regjeringen ikke følger rådene de har fått om å vente til første september, for det ville vært en katastrofe for breddefotballen, sier han.

Riise vet at mange andre i lavere divisjoner føler det samme som ham.

– Men de har ikke den stemmen eller plattformen til å få det ut. Jeg har snakket med Klaveness også, når jeg ser fotballpresidenten snakke også, så vet jeg hvor hardt de jobber, og regjeringen må skjønne at dette er alvorlig. Det er ikke bare økonomisk, men det er faktisk barn og voksne som ikke får lov til å utfolde seg på en bane, de får ikke lov til å glemme det som er hjemme, og det er faktisk ganske alvorlig, sier Riise.

Støttes av sportslig leder

Sportslig leder i Flint Tønsberg er enig med a-lagstreneren sin.

– Vi har vært lojale mot og enige i myndighetenes begrensninger frem til nå. Det syns vi har vært fornuftig og bra, og noe vi har hatt full forståelse for, sier sportslig leder Espen Røkaas.

Også Røkaas tålmodighet er tynnslitt.

– Det siste som har lekket nå er vi imidlertid helt uenig i, det kan vi ikke helt forstå. At det ikke skal være mulig for oss også å åpne opp for kontakttrening i voksenfotballen. At det ikke går an på relativt kort sikt, å starte med lokale fotballkamper i barne- og ungdomsfotballen.

Flint er Vestfold og Telemarks største breddeklubb med sine 100 lag, ifølge Røkaas. I likhet med Riise, opplever han at breddefotballen har trukket det korteste strået.

– Vi forstår at man må åpne gradvis, men vi har fått en fryktelig uheldig plass i denne køen, når man sammenligner med mye av det andre som har åpnet i samfunnet i dag, sier Røkaas.