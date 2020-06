Politiet skjøt tåregass mot festivaldeltaktere i Frankrike

Til tross for forbudet mot å samle seg i grupper på flere enn ti, møtte mange fram for å delta på den årlige midtsommerfestivalen «Festival of Music» i Paris.

Sammenstøt

Mange franske byer har årlige musikkfestivaler, men i år blir de nøye overvåket på grunn av koronarestriksjonene. Politiet skal ha grepet inn flere steder i helgen.

Både i Paris og Nantes endte det med sporadiske sammenstøt mellom politi og festivaldeltakere. Politiet brukte blant annet tåregass mot festivaldeltakerne i Nantes, melder BFM og C News.

Se video øverst.

I Nantes sammenfalt festivaldagen med ettårsdagen for en 24-åring som ble funnet død etter å ha blitt jaget av politiet under fjordårets festival, og mange hadde møtt opp for å markere hans dødsfall.

Frykter mer smitte

Festingen ble møtt med kritikk på blant annet sosiale medier og helsearbeidere.

– Det er ikke sånn en gradvis gjenåpning av landet ser ut, sier lege Gilbert Deray ved sykehuset Pitie-Salpetriere i Paris.

Mandag åpnet også kinoer, men det er fortsatt krav om at de ikke kan være mer enn halvfulle.

Samtidig er det nå obligatorisk oppmøte på skolen for alle barn inntil 15 år.