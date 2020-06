Mourinho slår tilbake: – Jeg hadde en fyr som spiller for Juventus nå og en høy fyr som spilte 1,5 sesong

Tottenham - West Ham tirsdag kl. 21.05 på TV 2 Sport Premium

– Vi har bare gode nyheter.

Slik startet José Mourinho sin pressekonferanse forut for tirsdagens London-oppgjør mot West Ham på Tottenham Hotspur Stadium. Der kunne han informere om at det nå - for første gang i hans managerkarriere i klubben - er slik at han har alle sine seks offensive spillere tilgjengelig til en kamp i Premier League.

Men allikevel skulle det etterlatte inntrykket være noe helt annet enn pur glede fra Mourinho. Mer om det nedover i saken.

– Jeg har hatt kamper med bare en, og nå har jeg endelig seks. Jeg kan ha spillere som spiller, spillere på benken og rotere spillere. Bergwijn, Lamela, Lucas, Sonny, Dele og Harry er seks offensive spillere som alle er forskjellige og alle er veldig gode. Det er første gang jeg har dem alle tilgjengelig, noe som er en type problem som vi trenere elsker, sa Mourinho.

Svarte på Kane-kritikk fra tidligere Arsenal-profil

I fredagens kamp mot Manchester United var det dog flere som var kritiske til spydspissen Harry Kanes opptreden - blant andre TV-ekspert og tidligere Arsenal-profil Paul Merson - noe som åpenbart hadde fått Mourinho til å ta frem kalkulatoren og forberede en forsvarstale for England-kapteinen.

– Jeg synes noen analyser og kommentarerer er rare. For det første spilte Harry sin første kamp på seks måneder. Hvis du ser kampen og analyserer den, så sammenlign ham med Anthony Martial. Det var ikke en kamp med mange sjanser eller der de to spissene hadde mange sjanser. Gir du skryt til mitt forsvar for måten Martial spilte på? Gir du skryt til Uniteds forsvar for de manglende sjansene våre? Jeg tenker dere må se på det med balansert syn. Harry har ikke spilt på seks måneder, sa Mourinho.

Deretter kom en fire minutter lang forsvarstale der han sammenlignet Kane - som scoret sju mål på ti kamper under Mourinho før han ble skadet 1. januar - med noen av de andre angriperne han har trent i karrieren.

– Det er lett for dere å se på de scoringene Harry Kane har for meg. Det er bare å se på datamaskinene deres og se hvor mange mål han scoret på de kampene før han ble skadet. For at dere skal spare tid, så har jeg hatt noen spisser som har spilt for meg. Jeg hadde en fyr som het Drogba. Han spilte fire sesonger og scoret 186 mål. Det gir et snitt på 46 mål per sesong.

En liten regnefeil til tross: Det var ingen tvil om at José Mourinho hadde gjort hjemmeleksene sine, og han fortsatte med å dra frem spillere som Cristiano Ronaldo og andre verdensstjerner som har vært målscorere for tidligere versjoner av portugiserens mesterlag.

– Jeg hadde en annen fyr som ikke er så verst, som spiller for Juventus nå. Han spilte 168 kamper for meg på tre sesonger. Det gir et snitt på 56 mål per sesong. Jeg hadde en annen som ikke er så verst, som heter Karim Benzema. Han spilte tre sesonger, og han startet ikke alltid, for han var ganske ung på den tiden. Han scoret 78 mål på tre sesonger, som gir 26 mål i snitt per sesong. Jeg hadde en annen, som het Milito. Han spilte en sesong for meg, scoret 30 mål og vant tre titler. Da er selvsagt snittet 30.

Og Mourinho ga seg ikke:

– Jeg hadde en annen som spilte 1,5 sesong. Jeg sier 1,5, for i den ene halvdelen var han skadet. En høy fyr, som het Zlatan. Han spilte 1,5 sesong og scoret 58 mål, som gir et snitt på 29 per sesong. Så kjære Paul: Jeg har masse respekt for deg: Jeg tenker Harry Kane ikke har noen problemer i det hele tatt med å score mål i mitt lag. Spesielt når han er i form, når han er frisk og han har kommet inn i rutinene. Det er min melding til en jeg har masse respekt for, sa José Mourinho.

– Jeg kan bare si utrolige ord om guttene mine

Nå gleder han seg over at samtlige av hans spillere kom seg skadefri gjennom fredagens gjenoppstart, og var over seg av begeistring for både Kane og de andre.

– Å spille 90 minutter med slik intensitet synes jeg var fenomenalt. Jeg kan bare si utrolige ord om måten guttene mine engasjerte seg. Det var et bevis på karakter og profesjonalitet, sa Mourinho.

Mot United var det Heung-min Son, Erik Lamela, Steven Bergwijn og Harry Kane som fikk muligheten fra start, mens det til tirsdagens oppgjør altså også er mulig å velge Lucas Moura eller Dele Alli når Mourinho skal plukke sin startellever. Det ser han utelukkende på som et luksusproblem.

– De problemene jeg hater er å ha lange perioder med alle skadet, og situasjoner der vi vil bytte en spiller og ikke har noen i samme posisjon på benken. Som jeg sa sist hadde vi mange muligheter i forsvar og på midtbanen, men uten Lucas og Dele, og med de andre fire fra start, ble det litt tynt. Men vi har en fantastisk tropp i de offensive posisjonene, og nå har vi seks gutter jeg kan prøve å velge blant. Jeg prøver alltid velge bra, lese kampen og bruke guttene på benken på riktig tid. De kan også påvirke kampen. Og det er stort å ha alle seks tilgjengelig, sa José Mourinho.

Som, om ikke annet, i hvert fall ikke bygget ned prestasjonene til sitt lag og sine offensive spillere denne gang.

Tirsdag møter de byrivalene West Ham, en kamp der begge lag er avhengige av tre poeng for å komme ordentlig i gang etter koronaavbrekket. Spurs har fire poeng opp til Manchester United og Wolves på 5. plass, mens West Ham kun er over streken på målforskjell.

