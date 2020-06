Morens kreftsykdom endret alt. Nå er Nora Mørk klar for Vipers

Øverst ser du Nora Mørk fortelle hvorfor hun har returnert til Norge

Før helgen ble håndballverden rystet av at den rumenske toppklubben CSM Bucuresti og Nora Mørk skilte lag etter bare ett år.

Mørk er spilleklar igjen etter nok en kneskade, men sykdom i familien har tvunget henne hjem. Hun skal nå spille for hardtsatsende Vipers. Kontrakten går over ett år, med mulighet for forlengelse på ett år til.

Nora Mørk med moren Tirill. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

I et intervju med TV 2 forteller den 29 år gamle håndballstjernen hva som fikk henne til brått å avbryte karrièren i utlandet.

– Det var ikke planen å dra hjem nå, men for tre uker siden ble moren min diagnostisert med brystkreft, sier Nora Mørk.

Hun må ta en pause for å samle seg før hun fortsetter.

– Da endret mye seg.

– Mamma er det kjæreste jeg har

Mens tårene triller, forteller hun hva sjokkbeskjeden gjorde med henne.

– De som kjenner meg, vet at familien betyr alt. Mamma er det kjæreste jeg har. Det tok meg ikke veldig lang tid på å bestemme meg for at jeg ville hjem – vel så mye for min egen del. Jeg vil være innenfor Norges grenser, med muligheten til å komme hjem til Oslo når det måtte la seg gjøre.

– Tanken på å sitte nede i Romania når moren min går gjennom noe så tøft, er utenkelig. Jeg vil alltid sette familien først. Jeg er utrolig takknemlig for at Bucuresti slapp meg fri og at Vipers gjorde det mulig for meg å komme hjem.

Var ikke i tvil om avgjørelsen

Det viktigste for Nora Mørk nå, er å være til stede for moren. Hun sier hun setter håndball høyt, men ingenting over familien.

– Kan du si noe om alvorlighetsgraden på sykdommen?

– Hun er i de beste hender og får den behandlingen hun trenger, men det er klart det blir en tøff tid fremover. Jeg skal være så profesjonell jeg kan og gi hundre prosent for håndballen og mamma. Dette var den eneste måten å få det til å fungere på, understreker hun.

Dette er kanskje den største realitychecken jeg har fått. Nora Mørk

29-åringen forteller at hun spurte om å få komme hjem samme dag som moren fikk diagnosen.

– Hun vil se meg spille EM på hjemmebane. Hun vil se meg spille OL. Hun vil se meg spille i Norge igjen. Da var det ikke tvil i mitt hode.

Mørk er endelig frisk igjen etter nok en kneskade. Hva tenker hun om at når det endelig så lyst ut igjen, kom en slik beskjed?

– Det kan ikke sammenlignes. Dette er kanskje den største realitychecken jeg har fått. Er det noe jeg vet, er det at den staheten og ståpåviljen jeg har fått, har jeg fått fra mamma. Hun er den tøffeste jeg kjenner.

Matcher ambisjonene til Vipers

Selv om Nora Mørk nå forlater en europeisk storklubb, er Vipers ikke noen småfisk. De har ambisjoner om å vinne Champions League innen få år. Slikt liker Mørk å høre.

– Vipers har alt jeg trenger nå, slår hun fast.

– Jeg liker at de har ambisjoner. Jeg kom ikke hjem for å trappe ned på noen som helst måte. De får en spillesugen spiller, som har lyst til å vinne titler. I tillegg er det flust av landslagsspillere i stallen, mens trenerne og støtteapparatet holder høyt nivå.

I Vipers er trener Ole Gustav Kjekstad naturlig nok fornøyd med storsigneringen.

– Nora er en spiller som krever mye av seg selv og omgivelsene, og som gir oss enda en porsjon vinnervilje. Gjennom spill i utlandet har hun skaffet seg godt med rutine, og hun har god forståelse for spillet. Nora komplementerer stallen spesielt med sin gjennombruddsstyrke, sier han til klubbens hjemmeside.