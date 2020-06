Politiet vet ikke om det var Anne-Elisabeth Hagen som satt i bilen

Politiet opplever at Irene, som mener å ha sett Anne-Elisabeth Hagen i en bil på forsvinningsdagen, er troverdig. Til dags dato vet de ikke hvem som satt i den røde BWM-en. Hagens barn forstår ikke hvorfor bilen ikke ble etterlyst.

Sist mandag fortalte «Åsted Norge» om et hittil ukjent vitne i Hagen-saken. Irene, som vitnet heter, forteller at hun gjorde en spesiell observasjon på forsvinningsdagen den 31.10.2018.

Klokken var rundt 12.30, altså flere timer etter det siste sikre livsbeviset som er klokken 09.14, da hun så en dame i baksetet på det hun beskriver som en dyp rød BMW X3.

– Der sitter det en dame som tar kontakt med meg. Hun stirrer på meg. Jeg ser at hun sitter og drar i noe. Jeg oppfatter det slik at hun ser ned på hendene sine og drar. Jeg tolker det som at hun er bundet.

VITNE: Irene, her sammen med tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen, i forrige ukes Åsted Norge på TV 2. Foto: Åsted Norge

Kvinnen i baksetet er veldig bustete på håret. Kvinnen ser desperat ut, ifølge Irene.

– Hun beveger munnen sin som om hun sier «Hjelp meg!». Men jeg hørte ikke hva hun sa.

Gitt høy prioritet

Irene meldte seg først for politiet etter at forsvinningen ble kjent den 9. januar i 2019. Det skjedde etter at hun kjente igjen et bilde av Anne-Elisabeth Hagen.

SIKTET: Milliardær Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men retten mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for det. Foto: Privat

Hun ble kalt inn til et telefonavhør og siden hørte hun ikke noe mer, sier hun.

I en e-post til TV 2 skriver politiadvokat Haris Hrenovica at Irenes observasjon skilte seg ut fra øvrige tips i saken og at den ble gitt høy prioritet.

– På bakgrunn av opplysninger fra vitnet sikret politiet tilgjengelige elektroniske spor, for å forsøke å analysere om en bil av en slik type som vitnet beskriver kan identifiseres ved hjelp av det innhentede materialet og dermed knyttes til saken.

Ukjent hvem som var i bilen

Hrenovica skriver videre at politiet ikke har greid å bekrefte selve observasjonen, knytte en tilsvarende bil til området, identifisere kjøretøyet eller personene i den.

LEDER SAKEN: Politiadvokat Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-forsvinningen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Så skriver han:

– Episoden som vitnet beskrev for politiet er utvilsomt spesiell og vi har aldri hatt grunnlag for å betvile at vitnet gjorde observasjonen som hun tipset om.

Ifølge Hrenovica har ikke politiet klart å finne en sammenheng mellom Irenes observasjon og den straffbare handlingen som Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for.

Savner etterlysning

Det får bistandsadvokaten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre barn til å reagere.

– For mine klienter er det vanskelig å forstå at politiet ikke har klart å finne ut hvem som satt i den bilen, sier advokat Ståle Kihle.

– Hva skulle de ha gjort?

– Gått ut med en etterlysning, slik de gjorde av mennene utenfor Futurum og av Sprox-skoene. Politiet har betegnet tipset og relevant og vitnet som troverdig, og da stiller jeg spørsmål ved om politiet har gjort alt de kan for å finne ut av dette, sier Kihle.

BLE OFFENTLIG KJENT: Tre menn som ble fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Futurum-bygget, der Tom Hagen jobber, ble etterlyst. To av de er fortsatt ukjente for politiet. Foto: Politiet

TV 2 vet at politiet har samlet inn bompasseringer, videoovervåkning i området og teledata, men det har altså ikke ført til at de har lyktes med å bekrefte det vitnet sier.

Politiet vil ikke kommentere hvorfor ikke bilen ble etterlyst i kjølvannet av tipset fra Irene.

Dersom observasjonen stemmer, kan det rokke ved tidslinjen i saken, mener bistandsadvokat Kihle.

– Vitnet så denne bilen klokken 12.30. Det er lenge etter det siste sikre livsbeviset fra Lisbeth. Observasjonen, hvis den stemmer, må bety at Sloraveien 4 ikke kan være et drapsåsted og at Tom Hagen heller ikke kan være drapsmann.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer de tre barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Vil etterforske dersom de får nye tips

I forbindelse med Åsted Norges reportasje siste mandag sa politiet følgende:

«Politiet er kjent med tipset. Innholdet ble etterforsket, men det ga ikke grunnlag for videre oppfølging.»

Nå sier politiadvokat Hrenovica at «dersom det skulle komme ytterligere informasjon knyttet til dette tipset i kjølvannet av medias oppmerksomhet, vil politiet ta det i mot og jobbe videre med det».

Bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen, Gard André Lier, sier at han vil følge opp sporet.

– Jeg synes observasjonen er svært interessant. Hvis den er riktig, er det absolutt en opplysning som kan medføre at saken må ses i et annet lys enn der den nå står.

– Mener du har politiet har gjort nok for å komme til bunns i dette sporet?

– Det er litt for tidlig å si om de har gjort nok, men jeg kommer til å be om redegjørelse over hva som er gjort til nå og hva som er status i etterforskningen rundt vitneobservasjonen, sier Lier.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken.