Graham Hansen om møtet med Messi: – Et stort minne for resten av livet

– Man må klype seg litt i armen og huske hvor heldig man er, sier Caroline Graham Hansen i den nyeste episoden av «Proffjentene».

Der forteller hun om møtet med Lionel Messi, av mange regnet som tidenes beste spiller, under fotograferingen av lagbildet før sesongen.

– Den eneste spilleren jeg følte at dette er sykt, er når du ser Messi på én meter avstand og får lov til å ta bilde med ham. Det var veldig spesielt å hilse på ham, og han var veldig hyggelig. Det er et stort minne å ha resten av livet å stå der i samme drakt som ham, sier Graham Hansen.

På lagbildet sto hun skulder til skulder med Frenkie de Jong.

I fjor ble Oslo-jenta første norske spiller til å signere for Barcelona da hun tok turen fra Wolfsburg.

– Herrene er i sin egen lille boble, men det sier seg selv, sier Graham Hansen når hun viser sin tidligere trener fra tiden i Lyn, Tresor Egholm fra Austevoll, rundt på treningsfeltet i Barcelona.

– Det er ikke så mange som får lov til å komme til treningsanlegget. Jeg er veldig glad for å gi noe tilbake og la ham ta en del av det jeg har oppnådd. Han har betydd veldig mye for meg og er blitt en god venn, sier Graham Hansen.

Egholm er tidligere landslagsspiller i futsal.

– Han er en utrolig smart trener, så han har lært meg mye. Han er veldig god med ball, så han pushet kidsene til å prøve. Han ga oss ukens finte og triks. For oss var han guden med ballen, forteller Graham Hansen.

Nå regner hun treneren fra tiden i Lyn, der Egholm hadde den norske landslagsprofilen Mats Møller Dæhli på laget, som en del av familien.

Han er stolt over å se hvor langt Caroline Graham Hansen har nådd.

– Jeg er veldig stolt over at du er her. Vi pratet sammen før du dro til Barcelona, og da var det sånn: «Det må du», forteller Egholm.