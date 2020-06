Lyder Wenås (85) er lei av det han mener er «respektløs» oppførsel på kirkegården.

– Jeg mistet nylig kona og er på kirkegården hver eneste dag. Jeg blir så forbanna når jeg ser folk la bikkjene løpe fritt, pisse og skite på steinene og sparke jorda rundt.

Wenås mener folk burde tenke seg mer om når de tar med seg kjæledyrene til kirkegården.

– Nesten annenhver dag så ser jeg at folk kommer inn på kirkegården, trykker på knappen på hundebåndet, og lar hundene løpe. Jeg synes det er respektløst, sier han til TV 2.

Hundeluftegård

Vegg i vegg med Gimsøy gravplass ligger det en hundeluftegård.

– Den ligger bare 20 meter fra kirkegården. Jeg har hunder selv, sønnen min har hunder, men vi ville aldri ha luftet hundene på en gravplass. Det virker som at folk gir faen, sier Wenås videre.

85-åringen sier at han har gitt beskjed om problemet til kirkekontoret i kommunen, i håp om å få slutt på hundeluftingen.

– For et år siden så gikk jeg til kirkekontoret og spurte om det var mulig å skilte bedre. Men det var visst helt umulig, hevder Wenås og roser samtidig en av kirkegårdene i nabokommunen Porsgrunn, som han mener skilter på en tilstrekkelig god måte.

Lover forbedring

Kirkeverge i Skien, Jorunn Fliid, sier imidlertid at det allerede er skilting ved Gimsøy kirke, som ber om at folk ikke lar hundene løpe fritt.

– Dette er noe vi bør kikke på. Det er allerede skilting der, men nå får vi vurdere om vi blir nødt til å sette opp nye skilt, sier Fliid til TV 2.

Kirkevergen ber om at folk viser respekt når de ferdes på gravplassen, men sier at de ikke vil forby at folk får ta med seg hundene sine.

– Det er anledning for å holde hunden i bånd, men hundelufting hvor hunden løper fritt på gravplassene, er ikke greit. Vi ønsker at folk skal være respektfulle, sier hun.