Donald Trump på Twitter: – Valget kommer til å bli vår tids skandale

Mandag skriver USAs president Donald Trump på Twitter at valget 2020 kommer til å være rigget.

Han skriver at utenlandske stater kommer til å printe poststemmer, og at valget vil bli vår tids skandale.

RIGGED 2020 ELECTION: MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WILL BE PRINTED BY FOREIGN COUNTRIES, AND OTHERS. IT WILL BE THE SCANDAL OF OUR TIMES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Trump har også tidligere uttalt seg kritisk om poststemmer, og delte i forkant av innlegget en lenke der USAs justisminister William Barr uttalte seg om at denne formen for stemmer åpner for svindel.

Barr: Mail-in Ballots ‘Absolutely Opens the Floodgates to Fraud‘ https://t.co/vd4AD3EPb0 via @BreitbartNews. This will be the Election disaster of our time. Mail-In Ballots will lead to a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

– Kjent tema

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier temaet for Trumps Twitter-meldinger mandag ikke er spesielt overraskende.

– Det er et kjent tema dette med at Trump mener valget er rigget. Valgfusk er et av hans favorittema å snakke om, og det kan delvis være en strategi for å rettferdiggjøre et mulig valgnederlag. Samtidig bruker han dette med at hele systemet er rigget mot den lille mann på flere måter. Dette er en viktig del av hans retorikk. Når det er sagt, er amerikanske valgforskere veldig tydelige på at det ikke stemmer at valgfusk er en stor del av amerikanske valg, og at det ikke er eksempler i moderne tid der valgfusk har vært med på å påvirke et valg, sier han.

Dårlige meningsmålinger

Trump ligger for tiden dårlig an på meningsmålingene.

Uttalelsen hans mandag kommer under et døgn etter at Trump returnerte til Det hvite hus etter et valgmøte i Tulsa i Oklahoma. På forhånd var det ventet et massivt folkeoppmøte, men salen der valgmøtet ble holdt var under halvtom.

Folkemøtet i Tulsa var det første Trump holdt på flere måneder. Arenaen der møtet ble holdt, har plass til 19.000 mennesker. Men det var tusenvis av tomme seter, til stor ergrelse for Trump og hans valgkampstab.

Ifølge brannvesenet i Tulsa var det om lag 6.200 mennesker i arenaen, altså om lag en tredel av det som det var plass til.

– Trump skjønner selv at han ligger dårlig an på meningsmålingene, og det gjør han virkelig nå. Avstanden til Biden er større enn den var til Hillary Clinton, og denne gangen kjenner folk Trump som politiker. Ved forrrige valg var han et uskrevet blad, sier Bergesen.