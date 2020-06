Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei, man kan ha en gammel bil som eksempelvis Granada, Boble eller Amazon som ikke har annen sikkerhet enn elendige frontlykter og et dårlig håndbrekk, og få den EU-godkjent bare bremsene for øvrig fungerer.

Men kommer man med en nyere bil, hvor en sideairbag har tatt kveld, og lampa for det lyser, og man ikke er interessert i å bruke halve lønna på å kjøpe ny, og resten av lønna på å få den innmontert. Da får man jaggu meg en 2-er på PKK, og avskilting når fristen for reparasjon er gått ut.

Hvorfor i alle dager er det slik egentlig?? Er det ikke bare å kjøre, på egen risiko, dersom resten av bilen er i topp stand? Jeg finner dette i toppsjiktet av norsk bilidioti.

Benny svarer:

Heisann! Det er helt riktig som du sier. Varsellampe for airbag er en mangel i kategori 2 på EU-kontrollen. Og en slik mangel som ikke utbedres, vil i verste fall gjøre at bilen blir avskiltet i en kontroll. Rått brutalt og nådeløst der, altså.

Lovverket rundt dette, som ble nytt og enda strengere for et par år siden, er klinkende klart på dette. Dette har i sin tur ført til at biler som tidligere ble godkjent med varsellamper som lyste, nå får mangel på samme feil. Det kan jo oppfattes både som litt snodig og urettferdig. Men - som sagt - det nye lovverket levner ingen tvil her.

Kravene er at alt sikkerhetsutstyr som finnes på en bil skal fungere. En lysende airbag-lampe indikerer jo at noe er feil og i ditt tilfelle er det ikke sikkert at airbagen fungerer om du skulle komme ut for et uhell.

Jeg forstår hvor du vil med sammenligningen med VW Boble, gammel Ford Granada og Volvo Amazon, men utviklingen går jo framover. På godt og vondt. Bilene blir mye sikrere – men de blir også dyrere å holde på veien når feil i disse nye og avanserte systemene oppstår. Det er definitivt slutt på den tiden da det meste kunne fikses med ståltråd, teip og patentbånd av bileieren, hjemme på gårdplassen.

Utstyr som ABS-bremser, airbager og ESP (antiskrenssystem) har reddet veldig mange liv og bidratt til langt færre hardt skadde i trafikken.

Jeg vet ikke hvor mye som har blitt feilsøkt rundt dette på bilen din, men det er jo ikke sikkert at det er selve airbagen som må byttes. Det er ikke så ofte det blir noe feil med den. Det kan jo være bare en dårlig kontakt eller lignende. Det slett ikke uvanlig i nyere biler, med syltynne ledninger og lav strøm.

Ønsker deg uansett lykke til og håper det løser seg slik at du får bilen godkjent!

