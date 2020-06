Marcus Pedersen må i fengsel for fyllekjøring

Marcus Pedersen er dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med 2,26 i promille natt til søndag 5. april, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Siktede er ikke tidligere straffet for ruspåvirket kjøring. Han skal nå straffes for å ha kjørt med høy promille (2,26), og dette er klart straffeskjerpende. Det er også skjerpende at han har kjørt i Hamar sentrum natt til søndag. Skadepotensialet er åpenbart, står det i dommen, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Den tidligere landslagsspissen må også betale en bot på 52.500 kroner. I tillegg mister han førerkortet i to og et halvt år.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, har Pedersen uttalt.

– Jeg angrer veldig, fortsatte 30-åringen.

Politiet hadde en innstilling på 26 dager i fengsel, men han fikk to dager i strafferabatt for å ha tilstått.

Det er ikke avgjort når soningsperioden hans starter.

Pedersen returnerte nylig til HamKam, som han forlot for tolv år siden. HamKam var klar over promillekjøringsepisoden før spissen signerte kontrakt med barndomsklubben tidligere denne måneden.

Likevel valgte klubben å gi ham en kontrakt som varer ut 2020-sesongen.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter, sier sportssjef og hovedtrener Espen Olsen til HA.