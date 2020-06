– Et regelverk som ikke er det norske samfunnet verdig

Dagen etter 2-2-kampen mot Stabæk, der Herolind Shala ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for filming, nekter Dag-Eilev Fagermo å akseptere at 28-åringen i tillegg må sone karantene.

– Jeg synes ikke regelverket som NFF har nå er det norske samfunnet verdig, når det i praksis er sånn at fotballspillere er uten rettssikkerhet, sier Fagermo når TV 2 møter ham på Intility Arena.

Dommer Rohit Saggi innrømmet etter kampslutt at han bare burde vinket spillet videre i stedet for å vise ut Shala.

Da Vålerenga søndag kveld kontaktet dommersjef Terje Hauge for å sjekke hvilke reaksjonsmuligheter de hadde som klubb, ble de ifølge sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen levnet små muligheter. Utvisning som følge av to gule kort blir svært sjelden omgjort.

Dopingmetafor

Fagermo mener det ikke henger på greip.

– Når en dommer gjør store feil, innrømmer dem, og du ikke kan anke, sitter spilleren forsvarsløs. Regelverket er helt høl i hue. Det er som om du skulle bli beskyldt for doping, men selv om den som beskylder innrømmer at det var feil, må du likevel ta dopingstraffen. Det er helt latterlig, sier Vålerenga-treneren.

– Hvordan burde regeleverket vært, mener du?

– Når den som håndhever regelverket, altså dommeren, gjør en tydelig feil - og i tillegg innrømmer den - så må feilen rettes opp umiddelbart. Det bør gjøres etter kampen, i forbindelse med dommerkortet. Hvis ikke det blir gjort da, må det gjøres dagen derpå fra en nemnd i forbundet.

– At kortet strykes mer eller mindre umiddelbart?

– Ja, feilen må i hvert fall rettes opp i, når den er så tydelig og han som håndhever reglene sier det selv. Ikke bare straffer man spilleren og laget der og da, men spilleren må også sone karantene og får en ny straff for noe han ikke har gjort. Det er en rettspraksis man sannsynligvis ikke har ellers i samfunnet. Det håper jeg i hvert fall ikke.

– Det blir vel i så fall en sak for fotballtinget?

– Det kan godt hende. Jeg vet det var en lignende sak fra 2015, der man faktisk greide å omgjøre en utvisning etter to gule kort. Da må vi begynne der. Det vil være meningsløst at Shala, som skulle hatt frispark, i stedet får rødt og må sone karantene når han ikke har gjort noe feil, sier Fagermo.

Rohit Saggi får ikke dømme neste runde i Eliteserien.

Gytkjær slapp straff

Saken han sikter til fra 2015, er fra kampen mellom Bodø/Glimt og Haugesund på Aspmyra. FKH-spiss Christian Gytkjær fikk sitt andre gule kort for en helt rein takling på ball.

Men da saken kom opp i Disiplinærutvalget, ble Gytkjær frikjent.

– Jeg har vært leder for utvalget i ni år, og jeg tror det er den eneste gangen det har skjedd, sier leder i Disiplinærutvalget, Eirik Lindstrøm.

Han sier at utvalget vil ha et ettermiddagsmøte over telefon i morgen hvor de blant annet vil ta stilling til Shala-utvisningen.

– Kan det være at dere da stryker det røde kortet?

– Det er viktig å være nøye med ordlyden: det skjer ikke at vi opphever noe kort. Det som skjer noen ganger, i unntakstilfeller, er at vi ikke gir karantene til spillere som er utvist. Vi har ingen myndighet når det gjelder å annullere kortet. Vårt mandat er å si hvor lang karantene en spiller skal få. Det er fra 0-5 kamper, og i helt sjeldne tilfeller har vi kommet fram til at det ikke gis karantene, opplyser Lindstrøm.

Slaktet dommeren

Herolind Shala var nådeløs mot dommer Rohit Saggi etter kampen i går, og uttalte til Eurosport at det var «sånne dommere som ødelegger norsk fotball».

NFF-jurist Espen Auberg opplyser at det er skjedd en innstramming i regelverket når det gjelder hva som er greit å si om dommerne fra spillere og trenere.

– Det var en del tilfeller i fjor hvor trenere og spillere gikk over streken, uten at det ble reagert, og derfor har det skjedd en liten innstramming der, sier han.

I så fall må Påtalenemnda anmelde saken, og spilleren få anledning til å svare for seg før Disiplinærutvalget tar stilling til saken.

Vålerenga møter Fagermos gamleklubb Odd allerede onsdag.

– Hvis Shala får en kamps karantene når Disiplinærutvalget møtes i morgen - vil da Vålerenga kunne anke avgjørelsen så han kan spille mot Odd i påvente av endelig dom?

– Nei, en anke har ikke oppsettende virkning, svarer Auberg.

Fagermo har ingen tro på at uttalelsene til Shala kan resultere i noen ekstra karantene.

– Nei, det må være lov å vise følelser. Han har ikke snakket om at dommeren er partisk, som kan gi karantene. Vi må ta for gitt at dommeren gjør så godt han kan, men feilene er store, og dommeren har innrømmet det selv. Da kan man ikke straffe Vålerenga og spillerne noe mer.

– Men de har strammet inn på regelverket med tanke på hva man kan si om dommere?

– Det kan godt hende, men når nivået på dømmingen er som i går, kan man ikke fortsette å straffe de som er uskyldig dømt. Det blir latterlig. Da tror jeg dommeren og de som hjelper dommerne bør legge saken død og heller tanke: her må vi rette opp til neste gang, de feilene som er gjort, sier Fagermo.