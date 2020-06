Disse konsertene, podkastene og bøkene bør du få med deg i sommer

Sommerferien står for dør og vanligvis ville festivalsommeren allerede vært godt i gang.

Som følge av koronapandemien og smittevernstiltakene blir det derimot en litt annerledes vri på det hele i år, og mange må ty til en digital konsertopplevelse for å få med seg sine favorittartister eller band i sommer.

Tidligere NRK P3-programleder, Christine Dancke, skal de neste ukene være programleder for åtte digitale konserter. Sammen med DNB og de ulike festivalene, håper hun likevel å kunne publikum en god konsertopplevelse.

– Det blir en annerledes festivalsommer i år fordi vi ikke kan samles på samme måte som tidligere. I samarbeid med både festivalene og DNB jobber vi nå med å holde hjula i gang i kulturbransjen, og få til noen arrangement gjennom sommeren, forteller hun til God morgen Norge.

To av festivalene er allerede gjennomført. Nå gjenstår Konsberg Jazzfestival, Stavernfestivalen, Parkenfestivalen i Bodø, Høllafest i Svolvær, Pstereo i Trondheim og Øyafestivalen i Oslo.

– Jeg får på en måte litt den festivalsommeren jeg trodde jeg hadde mistet, fortsetter Dancke, og forteller at man kan følge festivalen på sosiale medier for å finne ut hvordan du kan være med på feiringen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ekspertenes podkast-tips

Men det er ikke bare digitale konserter som kan underholde oss i sommer. Etter ti år på radioen er Dancke lidenskapelig opptatt av podkaster. Det samme er redaksjonssjef i Filt, Peter Daatland.

Daatland ønsker å trekke fram tre podkaster han er stor fan av akkurat nå:

«1619»:

– Jeg bør begynne med noe som bør være obligatorisk i sommer. «1619» er en serie fra New York Times og den tar utgangspunkt i det første skipet som kom med slaver til USA i 1619. Da var det 20 stykker om bord. De neste par hundre årene kom det seks-syv millioner til, som rett og slett var kidnappet fra det afrikanske kontinentet som ble satt i arbeid. Det tar 250 år før slaveri offisielt er avskaffet. De får gå, men hvor skal de gå? Det tar kjempelang tid før man får helt grunnleggende helsehjelp for eksempel.

– I podkasten trekker de noen linjer opp mot i dag, hvor man ser at disse strukturene dessverre ennå lever. Den kom ut i fjor, men har aldri vært så aktuell som de siste ukene og det håper jeg at den fortsetter å være.

«1619»: Er en podkast som tar for seg slavehandelen som skjedde i USA. Foto: New York Times

«Olöst»:

– Dette er svensk underholdning på høyt nivå. Det handler om et veldig spektakulært kunstkupp i 1993, hvor skurkene tok seg ned gjennom taket i museet og kom opp igjen med kunst til en verdi av 500 millioner kroner – deriblant Picasso. Syv av åtte verk har funnet tilbake igjen til museet etter hvert på lovlig og litt mindre lovlig vis, men så er det ett maleri der ute og det prøver de å finne.

«OLÖST»: Er en svensk podkast om et spektakulært kunstkupp. Foto: Spotify

«Nokas-millionene»:

– Denne kom nettopp ut og det er bare to episoder tilgjenglig, så jeg er spent på hvor det går. I podkasten følger de pengene. Hvor disse 60 millionene fra Nokas-ranet ble av er det mange som lurer på.

– Jeg håper de finner noen svar, men de har gode kilder og bruker nødsamtalene, som gjør at dette ranet i seg selv blir veldig levende. Også får vi høre om forløpet til ranet og forhistorien, om den eskalerte volden i gjengmiljøene og ransmiljøene i Oslo. Jeg savner David Toska, så jeg håper han blir med etter hvert – det hadde blitt unikt.

«NOKAS-MILLIONENE»: Denne podkasten tar for seg forløpet til Nokas-ranet og jakten på pengene. Foto: Fabel

Den tidligere P3-programlederen Christine Dancke forteller at hun har flere av Daatland sine tips på lista, og deler sine favoritter.

«Berrum & Beyer snakker om greier»:

– Det er en veldig populær norsk podkast. Jeg mener at Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen er så sinnsykt fine menn. De er så utrolig åpne og deler alt mulig. De er kjempegøyale folk, men også sårbare. Jeg føler meg utrolig sluppet inn i deres univers, pluss at de har et skråblikk på det aller meste.

«BERRUM & BEYER»: Disse gutta deler åpent om sine livserfaringer på en humoristisk måte. Foto: Rubicon

«Sommer og vinter i P1»:

– Det er en klassiker fra Sveriges radio, hvor man får møte kjente svenske mennesker og de portretteres. De forteller historien sin selv, men med hjelp fra folk som er veldig gode på å lage radio.

– Det er en episode med hjerneforsker Anders Hansen, som er den mest hørte episoden noensinne tror jeg, hvor nærmere tre millioner har hørt akkurat den episoden. Den handler om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse, blant annet. Den anbefaler jeg!

«SOMMAR & VINTER I P1»: Også en svensk podkast der vi lærer kjente mennesker bedre å kjenne. Foto: P1, Sveriges radio

«The Read:»

– Det er to afroamerikanske, nydelige mennesker som har en populær-kulturell podkast. Jeg har hørt på den i mange år og det var den første podkasten jeg virkelig tok til brystet. Jeg hører på den for å få et annet perspektiv på det jeg selv er opptatt; nemlig popkultur. De er dritmorsomme og de lærer meg veldig mye om ting jeg burde vært flinkere til å huske på i den tiden vi er i nå.

«THE READ»: Kid Fury og Crissle snakker om popkultur fra deres perspektiv.

Boktips

Dersom du liker å bli underholdt på den litt mer tradisjonelle måten, har Dancke også tips til bøker hun mener alle bør lese.

– Det er veldig vanskelig for meg å ikke anbefale en bok som ikke handler om mental helse, så vi skal til Helga Flatland, som har mange bøker det er verdt å lese, sier hun og fortsetter:

– Hun har skrevet en bok som heter «Vingebelastning», som handler om en mann som blir litt for glad i å være deppa. Vi kan alle ha litt tendenser til å tenke mørke tanker til tider og kanskje synes litt synd på oss selv. Men da jeg leste den boka, har jeg aldri følt meg så bestemt noensinne på at jeg skal aldri la meg selv slippe inn i det opplegget der uten å prøve veldig hardt å gå på tur, være i fysisk aktivitet, være med venner og alt det der først. Det er så verdt å lese den boken, oppfordrer Dancke.

I tillegg anbefaler hun «Gå» av Thomas Espedal, «The Hills» av Mathias Faldbakken og den danske forfatteren Helle Helle.