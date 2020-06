Norsk Serie A-debutant roser treneren og håper på mer spilletid

19 år gamle Kristoffer Askildsen fikk søndag kveld sin Serie A-debut for Sampdoria.

– Det var deilig å få det unnagjort, forteller Kristoffer Askildsen på telefon fra Genova, Italia.

I går kveld fikk Sampdoria-spilleren sin debut i Serie A, mot Inter Milan på legendariske San Siro. Den norske unggutten forteller til TV 2 at han ikke påvirkes nevneverdig av presset rundt.

– Man tenker ikke så mye på det, for der og da handler det kun om å prestere. Å håndtere stress er ikke noe jeg har trent spesifikt på, det kommer bare naturlig, sier Askildsen.

Askildsen fikk 13 minutters spilletid i kampen mot Inter, hans andre kamp på benken for Sampdoria. Nordmannen visste ikke på forhånd at han kom til å bli byttet inn.

– Jeg hadde ikke fått beskjed på forhånd om at jeg skulle innpå, men når jeg sitter på benken, er jeg jo alltid klar for å spille, sier unggutten.

Optimistisk til mer spilletid

Askildsen fikk sitt gjennombrudd for Stabæk forrige sesong, og startet elleve kamper i Eliteserien. Han har også spilt flere landskamper for aldersbestemte landslag. Da Askildsen signerte for Sampdoria, hadde TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen følgende å si om 19-åringen:

– Det er ikke «bare-bare» å spille seg inn på Sampdoria, men jeg tror ikke at unge, norske fotballspillere har vondt av å reise ut relativt tidlig.

– At han kan bli en bra midtbanespiller for både utenlandske klubber og det norske landslaget etter hvert, er det ingen som helst tvil om, sa Mathiesen den gang.

Selv har Askildsen troen på mer spilletid denne sesongen.

– Det er vanskelig å si noe om spilletid fremover. Men det er jo mange kamper på kort tid, så vi kommer nok til å bruke mange spillere. Jeg håper jeg skal få spille flere kamper Nå tenker jeg bare å trene bra, få så mye spilletid jeg kan og ta det derfra, sier han.

Han ønsker ikke å spekulere i hvor mye spilletid det vil bli snakk om, ei heller hvilke ambisjoner han har for fremtiden.

– Det er vanskelig å planlegge fotballen, så det er vanskelig å si hva som skjer fremover, sier han.

Norsk midtbaneduo

Askildsen var ikke den eneste nordmannen på gressmatten på San Siro i går kveld. 24 år gamle Morten Thorsby spilte fra start og scoret Sampdorias eneste mål i kampen, som endte med hjemmeseier til Inter. Askildsen og Thorsby er begge tidligere Stabæk-gutter og har blitt gode venner i Italia.

– Det føles selvfølgelig som en trygghet å ha Morten her. Vi er fra samme sted og snakker samme språk. Vi kan snakke sammen og være sammen på fritiden, men det er viktig for meg at jeg også omgås de andre på laget.

Thorsby var en av fem Sampdoria-spillere som var smittet av covid-19 i løpet av spillepausen. Genova ligger i Nord-Italia, men skal ikke ha vært like hardt rammet som andre nærliggende områder. Smitteverntiltakene har likevel vært strenge.

– Det har vært veldig kjedelig å sitte inne disse månedene, men jeg føler egentlig at jeg har fått jobbet greit denne perioden. Jeg kan kalle det en slags mini pre-season, som jeg vil si jeg har kommet styrket ut av, forteller Askildsen.

Askildsen har tilbragt nesten hele perioden i Italia, sett bort ifra to uker hjemme i Norge.

– Jeg var to uker i Norge, så da satt jeg i karantene hjemme hos familien. Det var deilig å komme hjem litt, til mor sin matlaging blant annet, forteller 19-åringen.

– Ranieri er veldig fin

De to nordmennene har Claudio Ranieri, som har en Premier League-tittel med Leicester på merittlisten, som manager. Askildsen beksriver den legendariske treneren som en fin, men bestemt type.

– Han er veldig fin, veldig fin mot meg. Det er et pluss at han snakker god engelsk, det gjør det litt lettere. Jeg liker han veldig godt.

I tillegg til ligatittel med Leicester, har Ranieri blant annet vært manager for Roma, Juventus og Chelsea. Askildsen er så langt fornøyd med lederstilen.

– Han har sin måte å spille fotball på og har lyktes med det. Han er en tydelig leder, sier Askildsen.

Kristoffer Askildsen har kontrakt ut 2024. På onsdag skal Sampdoria, som ligger på 16. plass på den italienske tabellen, spille bortekamp mot Roma.