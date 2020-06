Politiet beklager rutinesvikt ved melding om dødsfall

Politiet i Bergen beklager at de gikk ut med opplysningene om at en person hadde død i en trafikkulykke 16. juni. Dødsfallet ble først bekreftet 18. juni.

Tirsdag 16. juni sendte Vest politidistrikt ut en pressemelding til norske medier om at en av personene i el-bilen var omkommet etter en trafikkulykke på Fana i Bergen.

Mandag beklager politiet en rutinesvikt, som førte til at de meldte dødsfallet så tidlig. Dødsfallet ble ikke bekreftet og meldt inn til politiet før to dager senere, torsdag 18. juni.

Videre opplyser politiet at opplysningene om dødsfallet ble loggført i deres system allerede tirsdagen.

– Disse opplysningene ble dessverre ikke kvalitetssikret av politiet slik vi normalt skal ved at vi får en formell bekreftelse på dødsfallet, skriver politiet i en pressemelding mandag.

De ble kort tid etter at dødsfallet var meldt, kontaktet av Haukeland universitetssykehus, som opplyste at dette var feil.

– Politiet har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre opplysninger vi mottar og vi beklager sterkt den ekstra belastningen dette har medført for de pårørende. Feilen skyldes svikt i våre rutiner og vi har allerede skjerpet rutinene for å unngå at dette kan skje igjen, skriver de.

Det var tirsdag morgen sist uke at en el-bil frontkolliderte med en buss på FV 5186, Steinviksvegen, i Bergen. To menn født i 2001 satt i bilen da ulykken skjedde.

Også den 57 år gamle bussjåføren omkom.

Ytterligere to personer ble skadd, og ble betegnet som alvorlig skadd.