To drept og syv skadet i skyteepisode i Nord-Carolina

Ifølge Bloomberg ble også ytterligere fem personer truffet av et kjøretøy etter skytingen, som pågikk i Nord-Carolina, i USA.

Nestleder i Charlotte-Mecklenburg-politiet, Johnny Jennings sier at mye kunne tyde på at det var flere personer som skjøt, men at ingen har blitt arrestert i forbindelse med hendelsen.

Alle de 12 skadde ble sendt til sykehus, med ukjent skadeomfang.

Skytingen skjedde på en gatefeiring av «Juneteenth», en feiring som markerer frigjøringen av de siste slavene.

Saken oppdateres.