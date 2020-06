Betaler medstudenter for hjelp på eksamen: – Svært alvorlig

På grunn av den pågående koronapandemien har alle eksamener på Norges mange universiteter og høgskoler blitt gjennomført hjemmefra i vår.

Det har ført til at flere utdanningsinstitusjoner har uttrykt bekymring for økt bruk av juks.

– Veldig synd

Ved NTNU i Trondheim har de allerede fått inn flere saker, som kan tyde på at antallet tilfeller av juks er større i år – sammenlignet med i fjor.

– Høgskolene og universitetene har dette vårsemesteret prøvd å legge til rette slik at studentene skal unngå å bli forsinket. Da er det veldig synd om denne tilliten blir misbrukt, sier seniorrådgiver Anne Marie Snekvik ved avdeling for utdanningskvalitet på NTNU til TV 2.

På Handelshøgskolen BI har de avdekket tilfeller hvor studenter har sendt henvendelse til andre studenter med ønske om hjelp under eksamen – mot betaling.

– Studenten som mottar en slik forespørsel har da gjerne sendt denne inn til BI for å varsle. Fusk og forsøk på fusk er brudd på akademisk redelighet og er et alvorlig tillitsbrudd. BI ser derfor svært alvorlig på dette, sier Nicole Ebbing, direktør studiekvalitet til TV 2.

Dette er også en kjent problemstilling ved NTNU i Trondheim.

– Vi har ikke konkret avdekket det, men har hørt at det er noe som kan foregå. Slike ting vil også være ganske krevende å oppdage, og vi vil være avhengige av at vedkommende som har hjulpet til sier fra, og det er ikke så realistisk, sier hun.

Har du innspill eller tips til denne saken? Ta kontakt med TV 2s journalist her.

– Uakseptabelt

At studenter velger å utnytte situasjonen og jukse på eksamen, mener Snekvik er helt uakseptabelt.

– Juks fører til at en student kan få en karakter som er urettmessig, og som ikke gir et riktig inntrykk i forhold til hva vedkommende egentlig har gjort. Det er uakseptabelt overfor institusjonen, medelever og fremtidige arbeidsgivere, sier hun.

Prorektor for utdanning ved Norges Handelshøgskole i Bergen, Linda Nøstbakken, sier til TV 2 at de ikke har avdekket konkrete saker hvor studenter har betalt andre for å gjennomføre eksamen.

– Men at noen har betalt for materiale, og blitt tatt for det har vi hatt, sier hun.

– Ikke mulig å kontrollere

Nøstbakken sier det er uheldig at juks forekommer, men forstår at det skjer.

– Det er hard konkurranse om jobber, og studentene legger mye i det å få gode resultat. Men vi har nulltoleranse for det, og følger opp alle saker vi får. Når det er sagt, så skal en ikke være naiv å si at vi følger opp alt som er, for det tror jeg ikke. Men jeg håper at det ikke er mye, sier hun.

Veslemøy Hagen er utdanningsdirektør ved Universitetet i Stavanger. Hun er ikke kjent med at studenter ved skolen har kjøpt seg eksamenshjelp, men påpeker at det er veldig uheldig, dersom det skjer.

– Dersom noen betaler andre for å gjennomføre eksamen, er ikke det noe vi har mulighet for å kontrollere. Vi kontrollerer den besvarelsen som er avgitt, og forutsetter at det er den aktuelle studenten som har gjort det, sier Hagen.

Avhengig av tillit

Hun tror imidlertid at de fleste studenter ønsker å avlegge eksamen på en ordentlig måte.

– Vi får inn saker med juks, og vil analysere dem i forhold til fjoråret. Men dette er basert på tillit i forhold til studentene, og sånn må det være, sier Hagen.

Utdanningsdirektøren har en klar beskjed til de som har juksa, eller vurderer å gjøre det.

– Eksamen er en forberedelse til resten av livet, og å være ordentlig, ryddig og ærlig kommer en lengst med. Vi må kunne stole på studentene og at det gjøres på en ordentlig måte, sier Hagen.

– Alvorlig

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Marte Øien sier til TV 2 at de er kjent med at det forekommer noe juks, uavhengig av eksamensform.

– Men det er også viktig å legge til grunn at de aller fleste studenter ikke jukser. Men hvis det skjer, så er det alvorlig og det er absolutt noe som ikke skal forekomme, sier Øien.

Ledern for NSO påpeker at norske studenter har lagt bak seg et veldig spesielt semester, hvor måten man er student på har blitt snudd fullstendig på hodet.

– Det har bydd på store utfordringer for veldig mange, både når det gjelder det faglige og det sosiale. Vi vet at det har vært annerledes og tøft, men det er ingen unnskyldning for å jukse, sier Øien.