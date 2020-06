Siri Kristiansen har giftet seg

Fredag 12. juni delte Siri Kristiansen et bilde på Instagram som hintet til forlovelse. Noe hun bekreftet til God kveld Norge.

Programlederen har vært sammen med Espen Bjurstedt i 13 år. Paret bor i Son og har to barn sammen.

Snakket om forlovelse

– Jeg har mast på Espen de siste årene, men det har ikke vært tiden for det, fortalte Kristiansen.

Men for paret har korona-tilstanden i landet gjort rom for bryllup, og for noen uker siden ble de enige om å endelig gifte seg.

– Det er egentlig ingen romantisk historie. Vi satt en kveld for noen uker siden og snakket om at det passer veldig bra å gjøre det nå. Så det var ingen som gikk ned på kne, fortalte Kristiansen.

Det var altså ingen ring tilstede, men programlederen forteller at ektemannen gjerne ønsker å fri skikkelig - noe han gjorde i går.

NED PÅ KNE: Gikk på kne med blomster fra hagen Foto: Instagram/ Siri Kristiansen

Giftet seg

På Instagram sin historiefunksjon kan Siri dele nyheten om at paret er viet og er dermed offisielt mann og kone.

– Dette er kun en formell underskriving av papirer. Bryllup er senere, fortalte Kristiansen til God kveld Norge.

MANN OG KONE: Paret er offisielt viet. Foto: Instagram/ Siri Kristiansen

Kristiansen forteller at bryllupet vil finne sted en helg denne sensommeren med familie og venner.

– Vi gjør det todelt, og inviterer familie på fredagen og venner på lørdag.

Selve vielsen vil finne sted utendørs i skogen.

– I fjor viste jeg han stedet hvor jeg ville gifte meg, det er en i en skog uti gokk et sted, forteller hun.

Programlederen legger til at det vil være en rolig feiring og seremoni.

– Det blir gryterett og langpanne, ikke noe store greier, forteller hun.

Vielsen vil finne sted på sensommeren.

– Nå spiser jeg bare knekkebrød frem til den tid, sier Kristiansen lurt.