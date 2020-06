Forsnakker seg om superhemmelig Netflix-prosjekt: – F**n!

I statsbudsjettet utrykte Kulturdepartementet at de ønsket å pålegge strømmetjenester som leverer til Norge å investere i norske filmer og TV-serier.

Netflix svarte med å produsere sin første norskspråklige film: «Kadaver».

Frem til nå har et spent publikum hatt mange spørsmål, men få svar. Nå kan TV 2 avsløre når filmen har premiere.

Forsnakket seg

Filmen startet som et dugnadsprosjekt i 2016, der regissør Jarand Herdal fikk en rekke kjendiser til å stille opp gratis på en pilot-innspilling.

Kjendisene var ikke vonde og be, og store navn som Torbjørn Harr, Gitte Witt og Erik Hivju var alle med på dugnaden.

IMDB og Netflix har delt svært lite informasjon, og Aftenposten beskriver prosjektet som «veldig hemmelig».

– Netflix har nettopp annonsert nyheten om at «Kadaver» blir den første norske filmen med premiere hos strømmetjenesten. Men detaljene om hvem som spiller i skrekkfilmen og når den har premiere, er foreløpig veldig hemmelig, skrev Aftenposten i november 2019.

Nå, over syv måneder senere, er det kun tre skuespillere som er offentliggjort med store roller i filmen.

Gitte Witt

Thomas Gullestad

Thorbjørn Harr

Det er også fem birolle-navn som er bekreftet: Kingsford Siayor, Maria Grazia Di Meo, Trine Wiggen, Tuva Olivia Remman og Jonatan Rodriguez.

To av skuespillerne, Thorbjørn Harr og Jonatan Rodriguez, forsnakket seg om «Kadaver» i videointervjuet du kan se øverst i saken.

Først sier Harr at han og Rodriguez kjenner hverandre godt, fordi de har jobbet sammen på et filmprosjektet som kommer til høsten.

– Det kommer en film som heter «Kadaver». Nei, kanskje jeg ikke skal snakke om det egentlig! Faen, sier Harr, og avslører dermed at filmen trolig har premiere i enten september, oktober eller november.

TV 2 har kontaktet Netflix Norge, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.

Norsk grøsser

«Kadaver» beskrives som en grøsser, der man skal se hvor langt mennesker er villig til å gå for å overleve i etterdønningene av en atomkatastrofe.

Før dette intervjuet, var også innspillingsstedene relativt ukjente. Noen tidsskrifter har nevnt i en bisettning at filmen skal spilles inn i Tsjekkia, men de har aldri opplyst hvor denne opplysningen kommer fra.

Svenske Rodriguez kunne bekrefte at noen scener spilles inn i det kjente europeiske landet.

– Jeg har jobbet med norsk film i vår, før korona tok grep om hele verden. Jeg er usikker på hva som er hemmelig med det, men vi spilte inn Netflix-filmen «Kadaver» i Tsjekkia. Jeg har en mindre rolle.

46-åringen sier at han har gode opplevelser med både «Kadaver» og «Alle utlendninger har lukka gardiner», og at han gjerne vil jobbe mer på norske produksjoner.

Den sistnevnte filmen har for øvrig gitt Rodriguez en Amanda-nominasjon for beste mannlige birolle. Harr er også Amanda-nominert i samme kategori, for sine prestasjoner i filmen «Barn».